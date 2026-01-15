Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 13:00
Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15 Ιανουαρίου 2026 | 12:11

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Την πορεία της έως σήμερα και τις στρατηγικές προτεραιότητες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της παρουσίασε η Stoiximan, στην εκδήλωση που πραγματοποίησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, συνεργατών, αθλητών και εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης.

Από τα πρώτα της βήματα έως τη σημερινή της θέση ως ηγέτιδα εταιρεία του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50% και περισσότερους από 300 εργαζόμενους, η Stoiximan έχει ακολουθήσει μια συνεπή και δυναμική πορεία ανάπτυξης, με όραμα να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη. Από το 2014 έως το 2025, η εταιρεία έχει συνεισφέρει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, τους ανθρώπους της και την κοινωνία συνολικά.

Σήμερα, η Stoiximan ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Με νέα διοίκηση, ενισχυμένη οργανωτική δομή, νέα γραφεία και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο σύγχρονο, ανθρώπινο και αξιόπιστο brand, έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Όπως δήλωσε ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος: «Η εξέλιξη για εμάς δεν είναι ρήξη με το παρελθόν, αλλά συνέχεια με μεγαλύτερη ωριμότητα και ευθύνη. Χτίζουμε πάνω σε όσα μας έφεραν έως εδώ και προχωράμε ακόμα πιο δυναμικά, με στόχο να παραμείνουμε πρότυπο για τον κλάδο μας.  Μία επιχείρηση που μεγαλώνει με υπευθυνότητα και επιστρέφει αξία εκεί που δραστηριοποιείται. Για εμάς, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο και κατακτάται καθημερινά έτσι ώστε να δημιουργούμε στιγμές μοναδικές».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε επίσης η νέα καμπάνια «IROES», της ομπρέλας όλων των προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan, που ενεργοποιεί δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και υποστηρίζει διαχρονικά καθημερινούς ήρωες.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 148.000 άτομα έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις  των προγραμμάτων «IROES», με βασικούς πυλώνες την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την υγεία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε για το 2026 η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας «AI Awakening & Upskilling», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την παροχή περισσότερων από 200.000 δωρεάν διαδραστικών εκπαιδεύσεων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δόθηκε στον αθλητισμό, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της Stoiximan. Η εταιρεία στηρίζει διαχρονικά αθλητές, ομάδες, διοργανώσεις και εθνικές ομάδες, επενδύοντας όχι μόνο στη στιγμή της διάκρισης, αλλά κυρίως στη μακροχρόνια προετοιμασία που οδηγεί στην επιτυχία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε ότι η Stoiximan, ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα υποστηρίξει 50 αθλήτριες και αθλητές στην πορεία τους προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα.

Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Υδρογονάνθρακες: Πράσινο από το ελεγκτικό στις συμβάσεις της Chevron

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 05.01.26

Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία

Σε πολυεπίπεδη ποδοσφαιρική γιορτή, που ξεπέρασε τα αγωνιστικά όρια και έβαλε στο επίκεντρο το θέαμα, τον φίλαθλο και το κοινωνικό αποτύπωμα, αναδείχτηκε το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο αναβίωσε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Betsson, Μεγάλο και Ονομαστικό Χορηγό του θεσμού.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά
Ελλάδα 15.01.26
Ελλάδα 15.01.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26
Fizz 15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.01.26
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φοινικούντα: Κατ' αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Σύνταξη
Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Τεχνολογία 15.01.26
Τεχνολογία 15.01.26

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με κάθε μορφή επικοινωνίας, ειδικά με email ή μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το Instagram τις επόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

