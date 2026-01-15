«Λύγισε» η Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε λυγμούς στο Ευρωκοινοβούλιο για την κακοποίηση που έχει δεχτεί

Η Ελεονώρα Μελέτη, στις 14 Ιανουαρίου του 2025, είχε βρέθηκε σε ομιλία με θέμα τις γυναικοκτονίες, την οποία είχε διοργανώσει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, αποκαλύπτωντας ότι έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε με λυγμούς για τη γυναικοκτονία, τα γυναικεία δικαιώματα και την κακοποίηση. Και δεν δίστασε να αποκαλύψει τη δική της κακή εμπειρία.

Ελεονώρα Μελέτη: «Είμαι εδώ και ως γυναίκα, η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της»

«Υπάρχει έγκλημα πάθους; Υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω και εγώ μία κόρη, είναι μόλις επτά χρονών και αναρωτιέμαι. Το δικό μου το παιδί, αν θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι με ό,τι ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Είναι ψέμα να λέει μια μάνα ότι «εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που ‘χασε το παιδί της».

Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω. Και εύχομαι να μη μάθω.

Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ και ως γυναίκα, η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα «θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα», «θα υπερασπιστώ τις γυναίκες», «θα γίνω η Μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων», έτσι;

«Ήμουν απλά πιο τυχερή»

Ξύπνησα γιατί έχω και εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή. Γιατί έβλεπα; Ή ήξερα; Μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Απλά ήμουν πιο τυχερή».