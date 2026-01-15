newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Καιρός: Συννεφιά με περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα δυτικά – Έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 06:36

Καιρός: Συννεφιά με περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα δυτικά – Έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σήμερα Πέμπτη, με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στο Ιόνιο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα – Μέχρι 13  στη Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στο Ιόνιο.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί και στα υπόλοιπα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

Ιράν: Θα επιτεθεί ο Τραμπ μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών
Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 14.01.26

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για τον 13ο και 14ο μισθό - Συγκέντρωση στο ΣτΕ και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Στάση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Σύνταξη
Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της
Ελλάδα 14.01.26

Λόρα: Η μαρτυρία δύο 16χρονων που της μίλησαν χθες στου Ζωγράφου – «Δεν περνούσε καλά, ήθελε να φύγει» λέει η φίλη της

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα - Παρά τις αναφορές ότι κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου παραμένει άφαντη από την περασμένη Πέμπτη

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Το παρθενικό ταξίδι της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra) του ελληνικού ΠΝ – Δείτε βίντεο
Εντυπωσιακά πλάνα 14.01.26

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων» προς την Ελλάδα - Δείτε βίντεο

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», που απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Λόρα εξαφάνιση: Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης
Θρίλερ 14.01.26

Στην περιοχή του Ζωγράφου επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα

Εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να συναντιέται με την 16χρονη Λόρα, λίγο πριν μπει στο ταξί για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Γιατί βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους
Επιτόκια και μπόνους 15.01.26

Γιατί οι τράπεζες βάζουν στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους

Η διατήρηση λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης αποτελεί βασική σύνδεση με τον πελάτη σε μια τράπεζα, στον οποίο προωθούνται εν συνεχεία άλλα τραπεζικά προϊόντα όπως δάνεια, ασφαλιστικά πακέτα και άλλα

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές
Eurostat 15.01.26

Κάτι τρέχει με τα ενοίκια: Άλλα μας λέει η τσέπη μας και άλλα… οι στατιστικές

Η Ελλάδα απουσιάζει από τα νέα στοιχεία της Εurostat για τις τιμές κατοικίας, με την επεξήγηση ότι «δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πραγματικών συναλλαγών». Όσο για τα ενοίκια... εκεί αρχίζει το χάος

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Φρένο στο σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις εξουσίες του για νέες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα
Αλλαξαν τροπάρι 15.01.26

Απετράπη το χαστούκι της Γερουσίας στον Τραμπ

Απετράπη το ράπισμα στον Τραμπ αφού δύο γερουσιαστές άλλαξαν θέση, επιτρέποντας να ενταφιαστεί σχέδιο απόφασης που θα περιόριζε τις δυνατότητές του ως προς τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία
ΗΠΑ 15.01.26

«Θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «θα βρεθεί μια λύση», έπειτα από τη συνάντηση δανών αξιωματούχων με αμερικανούς ομολόγους τους.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Εκτενής, παραγωγική και ευγενική» η συζήτησή μου με τον Τραμπ, λέει η Ροδρίγκες
«Αμοιβαίος σεβασμός» 15.01.26

Ροδρίγκες: «Παραγωγική και ευγενική» η συζήτηση με τον Τραμπ

«Συζητήσαμε μια διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας» αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες για την εποικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι συνομίλησε με τη Ροδρίγκες που «είναι υπέροχος άνθρωπος»
Βενεζουέλα 15.01.26

«Υπέροχος άνθρωπος» η Ροδρίγκες, λέει ο Τραμπ

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Ντέλσι Ροδρίγκες, εξηγώντας ότι «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά».

Σύνταξη
Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post
«Απόρρητες πληροφορίες» 15.01.26

Έρευνα του FBI στο σπίτι και τις συσκευές δημοσιογράφου της Washington Post

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η δημοσιογράφος εμπλέκεται σε διαρροή «κρίσιμων πληροφοριών» από το Πεντάγωνο. Η Washington Post και ενώσεις των δημοσιογράφων μιλούν για «πρωτοφανή» παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου.

Σύνταξη
Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αλμπαθέτε – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Σόου του Μπετανκόρ, πρωταγωνιστής με δυο γκολ στο αποκλεισμό-σοκ της «βασίλισσας»

Εγραψε ιστορία η Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Με πρωταγωνιστή τον Χεφτέ Μπετανκόρ νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα και την πέταξε εκτός Κυπέλλου.

Σύνταξη
