Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σήμερα Πέμπτη, με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στο Ιόνιο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ.

Έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα – Μέχρι 13 στη Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί και στα υπόλοιπα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 13 βαθμούς Κελσίου.