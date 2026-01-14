Νεκρός από χιονοστιβάδα ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ
Ο 50χρονος Ελβετός Ολυμπιονίκης έχασε την ζωή του στις ελβετικές Άλπεις
Τραγικό θάνατο βρήκε ο Ελβετός θρύλος του snowboard, Ουέλι Κέστενχολτ όταν καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις.
Ο 50χρονος αθλητής, ο οποίος είχε κατακτήσει και χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε πάει με φίλο του για snowboard στην κοιλάδα του Λότσενταλ όταν καταπλακώθηκε από μεγάλη χιονοστιβάδα.
Ο φίλος του έκανε μεγάλη προσπάθεια για να τον απεγκλωβίσει και τα κατάφερε, προσφέροντας του μάλιστα και τις πρώτες βοήθειες. Ο Κέστενχολτ διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής με ελικόπτερο, αλλά ο οργανισμός του δεν άντεξε καθώς είχε υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς.
Le snowboarder suisse Ueli Kestenholz, médaillé de bronze en slalom géant aux Jeux de Nagano en 1998, est mort, emporté par une avalanche dans le canton du Valais
➡ https://t.co/6sZh58Chhq pic.twitter.com/kV02LG7X0C
— L’Équipe (@lequipe) January 13, 2026
Έχασε την ζωή του στο νοσοκομείο βυθίζοντας στο πένθος την Ελβετία και τον κόσμο των extreme sports. Ο πρόεδρος της ελβετικής Ομοσπονδίας σκι, Πίτερ Μπάραντουν, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της αθλητικής κοινότητας στην οικογένεια του θύματος.
