Μπενίτεθ: «Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή για ένα πρότζεκτ που θέλει χρόνο»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μιλά αμέσως μετα τη λήξη του ματς.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στο αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού και τους δύο επιθετικούς, αλλά και για το γεγονός πως η ομάδα του αρχίζει και ψάχνει το 2ο γκολ όταν ανοίξει το σκορ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στο συνδρομητικό κανάλ

Για το αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού και τους 2 επιθετικούς: «Προφανώς γνωρίζαμε ότι έπρεπε να παίξουμε με ένταση. Όπως είπα και πριν, το αγωνιστικό πλάνο δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά το πώς θα αξιοποιούσαμε τους παίκτες που έχουμε. Διαθέτουμε παίκτες με ταχύτητα και προσπαθήσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός αρχίζει και ψάχνει το 2ο γκολ όταν ανοίξει το σκορ: «Είχα πει από την αρχή όταν ήρθα εδώ ότι αυτό είναι ένα πρότζεκτ και θα χρειαστεί χρόνος. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και να γίνουμε πιο φιλόδοξοι, όσο μπορούμε. Όμως πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά το παιχνίδι και, σε αυτή την περίπτωση, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι αν πετύχουμε το πρώτο γκολ, πρέπει να πάμε και για το δεύτερο».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ράφα Μπενίτεθ πρόσθεσε:

Για τις προσθήκες και την διαφορά στην εικόνα που έχει η ομάδα:

«Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή για ένα πρότζεκτ που θέλει χρόνο για να γίνουν και οι απαραίτητες διαφοροποιήσεις. Έρχονται παίκτες που δίνουν ένταση, τρεξίματα. Μπαίνουμε σε μία περίοδο με συνεχόμενα ματς, θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες».

Για το 4-4-2 το οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό

«Αν θες να είσαι καλύτερη ομάδα, πρέπει να μπορείς να παίξεις πολλά συστήματα, ώστε να μπορείς να προσαρμόζεσαι. Είναι ένα πρότζεκτ, προσπαθούμε να καταλάβουμε πράγματα, να δούμε πως οι παίκτες ανταποκρίνονται στα συστήματα. Διαφορετικά συστήματα, ίδια ιδέα. Οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται αρκετά καλά και ο στόχος μας είναι να βελτιωθούν για να ανταποκρινόμαστε όσο γίνεται καλύτερα».