Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 38χρονο τούρκο υπήκοο στην Αττική, για τον οποίο εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Interpol για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Μετά τη σύλληψή του, ο 38χρονος Τούρκος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Ειδικότερα, ο 38χρονος Τούρκος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 13 Ιανουαρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο 38χρονος έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καταζητούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.