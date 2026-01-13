Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα σε τροχαίο στην ανατολική Βολιβία, καθώς μετακινούνταν με μίνι μπας που οδηγούσε έφηβος «13 ως 14 ετών», ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Ως αυτήν τη στιγμή, μιλάμε για 11 νεκρούς», συνόψισε ο Μιγκέλ Λίπε, ο αστυνομικός στον οποίο ανατέθηκε να διενεργήσει την έρευνα για το δυστύχημα αυτό, σε βολιβιανό τηλεοπτικό σταθμό.

Σκοτώθηκαν 4 ανήλικοι και 7 ενήλικοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία

🔴 #Urgentebo | El hecho de tránsito se reportó en el municipio de Puerto Quijarro, Santa Cruz, en la carretera Bioceánica.

Προκαταρκτικός κατάλογος των θυμάτων δείχνει ότι οι νεκροί ήταν τέσσερις ανήλικοι και επτά ενήλικοι.

Κατά τον ίδιο αστυνομικό, ένα από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας ήταν πως ο οδηγός του οχήματος ήταν «ανήλικος, ηλικίας 13 ως 14 ετών», που σκοτώθηκε όταν έγινε η σφοδρή πρόσκρουση.

Κατ’ άλλες πληροφορίες της αστυνομίας, τέσσερις τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην περιοχή.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο, σε δρόμο κοντά στο χωριό Πουέρτο Κιχάρο, στον νομό Σάντα Κρους, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία.

«Σε κατάσταση μέθης»

Ο αστυνομικός σημείωσε πως ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν άνθρωποι «σε κατάσταση μέθης».

Σύμφωνα με αριθμούς του βολιβιανού υπουργείου Εσωτερικών, κάπου 1.400 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο στους δρόμους της χώρας των Ανδεων, σε δυστυχήματα που αποδίδονται κυρίως σε απροσεξίες οδηγών και μηχανικές βλάβες.

Πηγή: ΑΠΕ