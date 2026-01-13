UNDER ARMOUR: Νέα καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Thomas Walkup

Η UNDER ARMOUR παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Thomas Walkup, παίκτη της Euroleague, της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και έναν από τους κορυφαίους defenders στην Ευρώπη.

Η νέα παραγωγή, μας μεταφέρει στον εσωτερικό κόσμο ενός αθλητή που έχει χτίσει την καριέρα του επάνω στην πειθαρχία, τη συνέπεια και την ψυχική ανθεκτικότητα. Εκεί όπου η καθημερινή προσπάθεια, η συγκέντρωση και το mindset δεν είναι απλώς στοιχεία προετοιμασίας, αλλά προϋποθέσεις για υψηλή απόδοση.

Η καμπάνια αναδεικνύει τη δύναμη της εσωτερικής προετοιμασίας: τη σταθερότητα, τη συγκέντρωση και τη νοητική «θωράκιση» που απαιτείται για να ανταποκρίνεται ένας αθλητής καθημερινά στις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου. Μέσα από εικόνες προπόνησης και αγώνα, αποτυπώνεται η διαδρομή ενός αθλητή που εξελίσσεται διαρκώς και μετατρέπει τη συνέπεια και την επιμονή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Thomas Walkup αποτελεί μέλος της οικογένειας της UNDER ARMOUR από το 2023 μέχρι σήμερα, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητή που, παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει, παραμένει σταθερά στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι αξίες που ενσαρκώνει, πειθαρχία, ψυχική ανθεκτικότητα, προσήλωση στον στόχο και αδιάκοπη εξέλιξη, βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της UNDER ARMOUR και της performance κουλτούρας που εκπροσωπεί.

Στην καμπάνια, ο Thomas Walkup προπονείται φορώντας προϊόντα της συλλογής UA HeatGear Baselayer, τα οποία αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής του προετοιμασίας, υποστηρίζοντας το σώμα του στις πιο απαιτητικές συνθήκες και ενισχύοντας την αίσθηση ελέγχου και απόδοσης.

Την καμπάνια δημιούργησε και επιμελήθηκε η VALUECOM. Την παραγωγή ανέλαβε η ENIGMATIC.

Η Under Armour ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις, που την εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο.