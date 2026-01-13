Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλεί επίμονα συμπτώματα, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να προβλέψει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με νέα έρευνα, που ανοίγει τον δρόμο για την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και ενδεχομένως και την πρόληψη. Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλεί επίμονα συμπτώματα, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής. Η συχνότητά της στα παιδιά έχει διπλασιαστεί από το 1995 και τα ποσοστά συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο αιματολογικός έλεγχος μετρά την ανοσολογική απόκριση ενός ατόμου στη φλαγκελίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα βακτήρια του εντέρου. Αυτή η αντίδραση είναι αυξημένη σε άτομα πολύ πριν αναπτύξουν τη νόσο του Crohn, όπως διαπιστώθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, με επικεφαλής τον Δρ. Κεν Κροϊτόρου, κλινικό επιστήμονα στο Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute του καναδικού υγειονομικού συστήματος Sinai Health.

Τα ευρήματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Clinical Gastroenterology and Hepatology», αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των βακτηρίων του εντέρου και των αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος ως ένα κρίσιμο βήμα για την ανάπτυξη της νόσου του Crohn. Όπως σημειώνεται, η παρουσία αντισωμάτων φλαγκελίνης πολύ πριν εμφανιστούν οποιαδήποτε συμπτώματα της νόσου υποδηλώνει ότι αυτή η ανοσολογική αντίδραση μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση της εμφάνισης της νόσου και όχι να είναι συνέπεια αυτής. Η καλύτερη κατανόηση αυτής της πρώιμης διαδικασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις για την πρόγνωση, πρόληψη και θεραπεία της νόσου.

Η έρευνα είναι μέρος του έργου «Genetic, Environmental and Microbial Project» (GEM), μιας παγκόσμιας ομάδας πάνω από 5.000 υγιών συγγενών πρώτου βαθμού ατόμων με νόσο του Crohn, με επικεφαλής τον Δρ. Κροϊτόρου. Από το 2008, το πρόγραμμα έχει συλλέξει γενετικά, βιολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η νόσος.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Υγεία
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση
Κόσμος 09.01.26

«Μπλε ζώνες»: Είναι οι παγκόσμιες περιοχές μακροζωίας μύθος; – Ένα ελληνικό νησί ίσως να έχει την απάντηση

Oι περιοχές που είναι γνωστές ως «μπλε ζώνες» είναι τα μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια

Σύνταξη
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε θραύση με την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται πως μετράει μέρες στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Σύνταξη
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα

Ξεπέρασε κάθε όριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος απειλώντας με καταστολή τους αγωνιζόμενους αγρότες μίλησε για κομματικά εγκάθετους που πυρπόλησαν τον διάλογο, στοχοποίησε το ΚΚΕ και έφτασε στο σημείο να πει «πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων», καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις

Σύνταξη
Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα έθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε από το προεδρείο να αποσταλεί το σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ (συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για την ενδεκάδα που θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα.

Σύνταξη
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»
Ελλάδα 13.01.26

Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες: «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»

«Εάν αυτόν τον είχαν πάρει και τον είχαν βάλει σε μία δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πονούσα έτσι» λέει ο πατέρας του 17χρονου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι
Euroleague 13.01.26

Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, όμως δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι – Ποιος είναι ο λόγος που συμφώνησαν… άτυπα με την Παρτιζάν οι Ερυθρόλευκοι και γιατί μπορεί να «σπάσει».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
