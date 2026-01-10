Φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο η 16χρονη μαθήτρια που χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι όταν στύλος με πινακίδα-σταυρό φαρμακείου αποκόπηκε από τη βάση του στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, στην Κυψέλη.

Ωστόσο, ο πατέρας της εκφράζει την αγωνία του για το πώς θα εξελιχθεί η υγεία της στην πορεία. «Τώρα μιλάει, είναι καλά και λένε ότι θα κάνουνε αξονική πάλι, γιατί χθες την βάλανε χειρουργείο και μας την έφεραν στο δωμάτιο. Μπαίνουνε οι γιατροί, να δούμε τι συμπέρασμα θα βγάλουνε. Προς το παρόν είμαστε καλά. Φοβάμαι και τη συνέχεια εγώ. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αργότερα, αύριο μεθαύριο. Γιατί το χτύπημα στο κεφάλι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Πέντε ράμματα είναι, η μέση της πονάει πολύ», λέει μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο στύλος φέρεται να ήταν παλιός και σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα η επιστροφή της 16χρονης κοπέλας από το σχολείο το μεσημέρι της Πέμπτης να εξελιχθεί σε εφιάλτη.

«Ήταν χάλια, όλο αίματα»

Η πτώση του στύλου πάνω στο κεφάλι της της προκάλεσε σοβαρό τραύμα στο κρανίο και ακατάσχετη αιμορραγία. Ο πατέρας της περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε βλέποντας την κόρη του μέσα στα αίματα.

«Εγώ ήμουν στη δουλειά. Με πήρανε τηλέφωνο κάτι άνθρωποι εκεί, που επικοινώνησε η κόρη μου για να με πάρουν τηλέφωνο. Με πήρανε και μου είπαν ότι η κόρη σου είναι στον δρόμο και έχει χτυπήσει. Δεν μας είπαν ακριβώς τι είναι. Ήταν χάλια. Όλο αίματα. Το μπουφάν ολόκληρο, τα ρούχα της ολόκληρα. Είχε αιμορραγία» δήλωσε συγκλονισμένος.

Ο στύλος έχει αποκοπεί από τη βάση του. Τα ισχυρά μποφόρ ήταν αρκετά για να σπάσει και να προσγειωθεί στο κεφάλι της 16χρονης. Πάνω στον στύλο κρέμονταν δύο διαφημιστικές πινακίδες, ένας σταυρός φαρμακείου και η ταμπέλα της γωνιακής καφετέριας.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου το κορίτσι βρέθηκε στο έδαφος. Η αιμορραγία ακατάσχετη. «Ερχόταν από το σχολείο και πήγε να πάρει κάτι από την Πατησίων, γιατί το δικό της το σχολείο είναι στην Θήρας. Και ανέβηκε στην Πατησίων να πάει να πάρει κάτι από ένα μαγαζί, δεν ξέρω τι να πάρει. Κορίτσι είναι. Την ώρα που σχόλασε, όπως περπατούσε… Δεν θυμάται τίποτα από εκεί και πέρα», προσθέτει ο πατέρας της.

Οι περαστικοί φωνάζουν τον πλησιέστερο φαρμακοποιό. Μαζί με μία δημοτική γιατρό, δίνουν τις πρώτες βοήθειες στην 16χρονη. «Αλλά ένας φαρμακοποιός εκεί την είχε βοηθήσει να κλείσουνε την αιμορραγία μέχρι να φτάσω. Την ώρα που έφτασα εγώ, ήρθε το ασθενοφόρο».

Το 16χρονο κορίτσι, μεταφέφθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ όπου της παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα. «Ήρθαμε στο ΚΑΤ χθες κατά τις 15:00, μέχρι τώρα είμαστε εδώ. Την ώρα που έφτασα εγώ ήταν καλύτερα. Είμαστε εδώ στο νοσοκομείο προς το παρόν. Καλά είναι, μιλάει, επικοινωνεί» πρόσθεσε ο πατέρας της.