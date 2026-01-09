Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)

Έντεκα χρόνια συμπληρώθηκαν από τη μέρα όπου ο Ρόι Τάρπλεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ένας από τους κορυφαίους παίκτες που αγωνίστηκαν στο ελληνικό μπάσκετ με τη φανέλα του Άρη και του Ολυμπιακού

Συγκεκριμένα, στις 9 Ιανουαρίου 2015, σε ηλικία 50 ετών σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του Ρόι Τάρπλεϊ, ενός εκ των σπουδαιότερων ξένων που αγωνίστηκαν ποτέ στην Ελλάδα, αφήνοντας… ανεξίτηλο το σημάδι του, σε Άρη, Ολυμπιακό, Ηρακλή και Έσπερο!

Η λάμψη και η αποβολή του από τον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ

Έπαιξε στο πρωτάθλημα του NCAA από το 1982 έως το 1986 φορώντας τη φανέλα του Μίσιγκαν και επιλέχθηκε στην 7η θέση του ντραφτ του NBA το 1986 από τους Ντάλας Μάβερικς . Την ίδια χρονιά που ο Μπέρι ήταν στο 14, ο Σαμπόνις στο 24 κι ο Ρόντμαν στο 27…

Το 1987 συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα των ρούκι του NBA και την επόμενη σεζόν αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης της λίγκας , με 17,3 πόντους και 13,1 ριμπάουντ. Ωστόσο, στο ξεκίνημα του 1989-90, της τρίτης σεζόν του στο ΝΒΑ, συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια ουσιών κι έμπλεξε με ναρκωτικά. Ακολούθησαν αντίστοιχα παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ξυλοδαρμός της κοπέλας του , που προκάλεσαν την αποβολή του από την κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Εντυπωσιακά ήταν τα πρώτα του χρόνια στο NBA

Ο ίδιος είχε πει: «Νόμιζα πως τα ναρκωτικά ήταν μέρος της διασημότητας, αλλά έκανα λάθος. Τότε στο Ντάλας τα πάρτι ήταν κομμάτι του να είσαι στους Μάβερικς. Εγώ δεν σταμάτησα σε αυτά, έβαλα και τα ναρκωτικά στο παιχνίδι. Η πρώτη μου αποβολή από το ΝΒΑ ήταν δικαιολογημένη».

Ο εθισμοί του τον έφεραν πολλάκις αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη

Ο Τάρπλεϊ βρήκε παρηγοριά στο αλκοόλ όταν αναγκάστηκε να σταματήσει τα ναρκωτικά. Τη δεκαετία του 1980, υπήρξαν πολλοί αστέρες του NBA, κυρίως της νέας γενιάς, που είχαν μπλεξίματα με ναρκωτικά.

Ελλάδα , η «Ιθάκη» του

Για δυο χρονιές ο θρυλικός ψηλός αγωνίστηκε σε μικρότερες κατηγορίες της πατρίδας του, ώσπου το 1992 μπήκε στον αεροπλάνο για την Ελλάδα και για λογαριασμό του Άρη. Η αποστολή του ζόρικη , να αναπληρώσει την σκιά που άφησε η αποχώρηση του Νίκου Γκάλη από το «Θεό του πολέμου». Και πράγματι σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίθηκε πρωταγωνιστώντας στην επική νίκη επί του ΠΑΟΚ με 32 πόντους διαφοράς και στο πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο των «κίτρινων».

Ο Τάρπλεϊ σε μια… συνηθισμένη πτήση

Λίγο πριν φύγει απ’ τον Άρη για τον Ολυμπιακό και ύστερα από ένα παιχνίδι των δύο ομάδων στα πλέι οφ, λέγεται ότι βρέθηκαν 35 κουτάκια μπύρας κάτω απ’ το κρεβάτι του! Το παρατσούκλι του «Beeroy» είναι… χαρακτηριστικό.

Ο Ρόι Τάρπλει φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα … καταπίνει τους αντιπάλους του συνθέτοντας μαζί με τον Ζάρκο Πάσπαλι το κορυφαίο δίδυμο ξένων στην Ευρώπη. Η ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη κατακτάει το νταμπλ και προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Final-4 του Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε με 77-72 επί του Παναθηναϊκού και προκρίνεται για πρώτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας. Ο Ρόι Τάρπλει σταματάει στους 20. Την παραμονή του τελικού με την Μπανταλόνα όμως πρωτοστάτησε σε τσακωμό με τον Μπάμπη Παπαδάκη χαλώντας τη ατμόσφαιρα με τον Ολυμπιακό να ηττάται από την Μπανταλόνα με 59-57.

Με τον Ολυμπιακό είχε κατά μέσο όρο 20,4 πόντους, 12,9 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ, 1,9 κλεψίματα και 1,4 τάπες σε 36 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα σε 19 αγώνες , 20,9 πόντους, 12,9 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του στο νταμπλ του 1994 με τους Πειραιώτες

Η επιστροφή στο ΝΒΑ και ο επίλογος

Οι Μάβερικς , το καλοκαίρι του 1994 , του πρόσφεραν 26 εκατομμύρια δολάρια και τον επανέφεραν στο ΝΒΑ. «Ήθελαν να με λυγίσουν. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Δεν ήταν επανένταξη ή συγχώρεση, αλλά ένα πλάνο για να με τελειώσουν οριστικά. Ποτέ δεν αποδείχθηκε πως είχα πρόβλημα πάλι με αλκοόλ ή ναρκωτικά» δήλωσε το 1999 ως παίκτης της Ουράλ. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1995, το ΝΒΑ ανακοινώνει πως αποκλείει για δεύτερη φορά δια παντός τον Ρόι.

Επέστρεψε στη χώρα μας αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Ηρακλη το 1996, τον οποίο οδήγησε στον τελικό κυπέλλου το 1996 ενώ αργότερα θα ενταχθεί στον Έσπερο Καλλιθέας το 1999 σε μια παρουσία που … ελάχιστοι θυμούνται.

Από το 2003 και μετά ο Τάρπλεϊ άρχισε έναν αγώνα επανένταξης και αποκατάστασης του ονόματος του στο ΝΒΑ. Κατέθεσε σχετικό αίτημα που απορρίφθηκε έναν χρόνο αργότερα, αν και περνούσε εβδομαδιαία αλκοτέστ όλο αυτό το διάστημα.

Το τέλος του αυτοκαστροφικού Ρόι

Διένυσε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόμενος στο «Arlington Health Memorial Hospital» στο Άρλινγκτον του Ντάλας με πρόβλημα στο συκώτι.

Νικημένος από τους εσωτερικούς του δαίμονες , παραδομένος στους εθισμούς του και προδομένος από την καρδιά που τόσο ταλαιπώρησε άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Ιανουαρίου 2015. Κληροδότησε μεγάλες μπασκετικές στιγμές και το δίδαγμα πως το ταλέντο και τα εξωπραγματικά φυσικά προσόντα δεν αρκούν για μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και ευτυχισμένη ζωή.

Τα τελευταία χρόνια έρχονται στο φως ολοένα και περισσότερες προσωπικές ιστορίες επαγγελματιών αθλητών οι οποίοι έχουν ζήσει τον εφιάλτη της ψυχικής ασθένειας και έχουν έρθει αντιμέτωποι με εθισμούς , ακόμα και με απόπειρες αυτοκτονίας, ως απόρροια της κατάστασής τους αυτής. Ο Τάρπλεϊ ήταν ένα ακόμα θύμα στον μακρύ κατάλογο του σύγχρονου εξοντωτικού επαγγελματικού αθλητισμού.