Ακόμα ένα πρόσωπο παραδόθηκε στις Αρχές σήμερα, Παρασκευή, για την υπόθεση του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24, πρόκειται για έναν 31χρονο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία, ενώ για το τραγικό συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα.

Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο και προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του dete.gr. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι υπόλοιποι τρεις για άμεση συνέργεια στο φονικό της Αγίου Ανδρέου. Πρόκειται για τα δύο αδέλφια αλλά και τον 29χρονο πυγμάχο.

Ο 31χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία στην Πάτρα για την υπόθεση του φονικού ξυλοδαρμού

Πάτρα: Ένταση έξω από τα δικαστήρια

Εν τω μεταξύ, έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του άτυχου 30χρονου κρατώντας φωτογραφίες του και ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Υπό τον φόβο επεισοδίων ενισχύθηκαν οι δυνάμεις των αστυνομικών.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος επιχείρησε «ντου» με τη λέξη «φονιάδες» να ακούγεται από τα ηχεία των αυτοκινήτων τους.

Ωστόσο, άνδρες των ΜΑΤ μπήκαν μπροστά και έφραξαν τον δρόμο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

<br />

Στο μοιραίο μπαρ καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό