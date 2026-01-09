newspaper
Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος
Ελλάδα 09 Ιανουαρίου 2026 | 16:10

Πάτρα: Παραδόθηκε και πέμπτος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου – Προφυλακιστέος ο 26χρονος

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους - Ένταση έξω από τα δικαστήρια στην Πάτρα όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι τους αδικοχαμένου 30χρονου

Ακόμα ένα πρόσωπο παραδόθηκε στις Αρχές σήμερα, Παρασκευή, για την υπόθεση του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24, πρόκειται για έναν 31χρονο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία, ενώ για το τραγικό συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα.

Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο και προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του dete.gr. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν οι υπόλοιποι τρεις για άμεση συνέργεια στο φονικό της Αγίου Ανδρέου. Πρόκειται για τα δύο αδέλφια αλλά και τον 29χρονο πυγμάχο.

Ο 31χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία στην Πάτρα για την υπόθεση του φονικού ξυλοδαρμού

YouTube thumbnail

Πάτρα: Ένταση έξω από τα δικαστήρια

Εν τω μεταξύ, έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του άτυχου 30χρονου κρατώντας φωτογραφίες του και ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Υπό τον φόβο επεισοδίων ενισχύθηκαν οι δυνάμεις των αστυνομικών.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος επιχείρησε «ντου» με τη λέξη «φονιάδες» να ακούγεται από τα ηχεία των αυτοκινήτων τους.

Ωστόσο, άνδρες των ΜΑΤ μπήκαν μπροστά και έφραξαν τον δρόμο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο μοιραίο μπαρ καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, που έσπευσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2025, στο νυχτερινό μαγαζί, βρήκαν σφραγισμένες πόρτες.

Όταν ένας εκ των δυο ιδιοκτητών της επιχείρησης τους άνοιξε, και μπήκαν στο κλαμπ, διαπίστωσαν σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ότι ο χώρος είχε καθαριστεί και σε καμία περίπτωση δεν μαρτυρούσε το «μακελειό» που είχε προηγηθεί, ενώ αναδυόταν έντονη μυρωδιά χλωρίνης.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του κλαμπ, εκεί δηλαδή όπου έπεσε νεκρός ο 30χρονος, εντοπίστηκε χαρτοπετσέτα που έφερε «ίχνη καστανέρυθρων κηλίδων». Σε συνέχεια της έρευνας στελεχών του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, σε κάδο απορριμμάτων στην κουζίνα, βρέθηκε χαρτί κουζίνας με καφέ-κόκκινες κηλίδες, σπασμένα μέρη από σκαμπό και ένα κομποσκοίνι.

Κηλίδες βρέθηκαν και σε χαρτιά που είχαν πεταχτεί σε κάδο στο χώρο της τουαλέτας. Ευρήματα τα οποία και κατασχέθηκαν ως πειστήρια και εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Ο χώρος φέρεται να καθαρίστηκε, σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση από υπάλληλο της επιχείρησης, που εργαζόταν το μοιραίο βράδυ ως «πορτιέρης».

Από την έρευνα προέκυψε πως από ντουλάπι της κουζίνας, είχε αφαιρεθεί το καταγραφικό των 16 καμερών «παρακολούθησης» της επιχείρησης, με τους ιδιοκτήτες που όπως υποστήριξαν απουσίαζαν από το κλαμπ την ώρα του άγριου καυγά με τραγική κατάληξη, αρχικά να επιχειρούν να αποκρύψουν το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει καταγράψει καρέ – καρέ τα όσα συνέβησαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Ο ένας μάλιστα δήλωσε άγνοια για ύπαρξη ή μη καταγραφικού ισχυριζόμενος πως με αυτά ασχολείται ο συνεταίρος του, με τον δεύτερο να σπεύδει να πει στους αστυνομικούς πως λόγω ανακαίνισης του καταστήματος, το καταγραφικό το είχε παραδώσει για φύλαξη σε εταιρεία σεκιούριτι, από την οποία δεν το είχε παραλάβει.

Ισχυρισμός, ωστόσο που κατέπεσε από τον υπεύθυνο ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, ο οποίος φέρεται στην κατάθεση του να δήλωσε πως μετά την ανακαίνιση, οπότε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με καταγραφικό ουδέποτε κανείς από τους συνιδιοκτήτες «τους ενόχλησαν για κάποια βλάβη του μηχανήματος ή τους παρέδωσαν προς έλεγχο».

