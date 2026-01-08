Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ

Σε μια εποχή που οι σχέσεις ανάμεσα στη Γαλλία και τη Ρωσία είναι ιδιαίτερα τεταμένες, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι δύο χώρες προχώρησαν σε ανταλλαγή κρατουμένων.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, απελευθερώθηκε ο Λοράν Βινατιέ, Γάλλος ερευνητής που εξέτιε ποινή φυλάκισης τριών ετών στη Ρωσία. Είχε κατηγορηθεί ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί «ξένων πρακτόρων» της Μόσχας. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι είναι ελεύθερος και επέστρεψε στη Γαλλία.

«Ο συμπατριώτης μας Λοράν Βινατιέ είναι ελεύθερος και επέστρεψε στη Γαλλία. Συμμερίζομαι την ανακούφιση που αισθάνονται η οικογένειά του και οι αγαπημένοι του. Η ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει στους διπλωμάτες μας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

Στη Μόσχα ο Ντανίιλ Κασάτκιν

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) στη Ρωσία ανακοίνωσε ότι ο 49χρονος Βινατιέ αντηλλάγη με τον Ρώσο μπασκετμπολίστα Ντανιίλ Κασάτκιν. Ο Κασάτκιν είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο σε αεροδρόμιο στο Παρίσι. Καταζητούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για φερόμενη συμμετοχή σε επιθέσεις λυτρισμικού (ransomware).

Η FSB αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι στον Βινατιέ απενεμήθη χάρη από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε υποσχεθεί τον περασμένο μήνα να εξετάσει την περίπτωση, έπειτα από ερώτηση που του υπέβαλε Γάλλος δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του Ρώσου προέδρου.

Laurent Vinatier est libre aujourd’hui parce qu’un journaliste a posé LA question.

Celle de @JeromeGarro (#TF1) à Vladimir Poutine a forcé le Kremlin à regarder le dossier, déclenché un contact avec Paris… et débloqué la situation. Le pouvoir d’une question. 👏 pic.twitter.com/JJU5UiuC2J — Julien (@JulienHut1) January 8, 2026



Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει την απελευθέρωση του Γάλλου ερευνητή Λοράν Βινατιέ.

Στο βίντεο, ο Βινατιέ φαίνεται να φεύγει από ένα κέντρο κράτησης κουβαλώντας μια τσάντα, να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και να οδηγείται σε έναν αεροδιάδρομο αεροδρομίου μπροστά από ένα μικρό αεροπλάνο από το οποίο εξέρχεται ο Ρώσος μπασκετμπολίστας Ντανίλ Κασάτκιν, με τον οποίο ανταλλάχθηκε.

Russia’s FSB has released footage of today’s prisoner exchange involving Daniil Kasatkin, the Russian basketball player detained in France, and Laurent Vinatier, a French national jailed in Russia. The swap confirms that Moscow and Paris are back in direct contact. pic.twitter.com/sI4y8pcSfL — Brian McDonald (@27khv) January 8, 2026

Οι κατηγορίες κατά του Βινατιέ

Ο Βινατιέ συνελήφθη από την FSB σε εστιατόριο της Μόσχας τον Ιούνιο του 2024. Κατηγορήθηκε τον Οκτώβριο του ιδίου έτους ότι παραβίασε τη νομοθεσία που απαιτεί από άτομα που θεωρούνται «ξένοι πράκτορες» να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα των ρωσικών αρχών. Ενώ ήταν στη φυλακή ξεκίνησε μια πρόσθετη έρευνα σε βάρος του για διενέργεια κατασκοπείας και θα αντιμετώπιζε μια ακόμη καταδίκη τους επόμενους μήνες.

🇷🇺🇫🇷 Les autorités russes ont libéré jeudi le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, en échange de la libération du basketteur russe Daniil Kasatkin, a annoncé le service de sécurité russe (FSB). pic.twitter.com/vsp6kIVTpA — Agence France-Presse (@afpfr) January 8, 2026



Στην ανακοίνωση της FSB αναφέρεται ότι ο Βινατιέ, ενεργώντας με οδηγίες των μυστικών υπηρεσιών της Ελβετίας, είχε συγκεντρώσει ευαίσθητες πληροφορίες πολιτικού και στρατιωτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούσαν σχέδια μάχης και στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν την ασφάλεια της Ρωσίας. Ωστόσο, αναφέρει ότι η υπόθεση σταμάτησε λόγω της «ενεργού μετάνοιάς» του.

Κατά την περίοδο της σύλληψης του, ο Βινατιέ εργάζονταν για λογαριασμό του Κέντρου Ανθρωπιστικού Διαλόγου (HD), ενός οργανισμού διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις με έδρα την Ελβετία. Συνάδελφοι ακαδημαϊκοί δήλωσαν ότι πρόκειτα για σεβαστό ακαδημαϊκό που ασχολούταν με νόμιμη έρευνα.

Στη δίκη του, ο Βινατιέ είπε ότι αγαπούσε τη Ρωσία, ζήτησε συγγνώμη που παραβίασε τον νόμο και μάλιστα απήγγειλε έναν στίχο του Ρώσου ποιητή Αλεξάντερ Πούσκιν.

Είχαν τον ίδιο δικηγόρο

Ο Κασάτκιν, ο Ρώσος που αφέθηκε ελεύθερος στη Γαλλία, αρνήθηκε τις κατηγορίες των ΗΠΑ για πειρατεία.

Ο δικηγόρος του, Φρεντερίκ Μπελό, δήλωσε ότι δεν είχε γνώσεις υπολογιστών, αλλά χρησιμοποιούσε μια μεταχειρισμένη συσκευή που ελεγχόταν από κυβερνοεγκληματίες.

Ο Μπελό, ο οποίος εκπροσωπεί τόσο τον Βινατιέ όσο και τον Κασάτκιν, δήλωσε ότι ο Κασάτκιν αναχώρησε από τη Γαλλία αεροπορικώς και επέστρεψε στη Μόσχα.

Ο Μπελό πρόσθεσε ότι ο Γάλλος ερευνητής είναι «εντελώς αθώος για τις πράξεις κατασκοπείας που του απαγγέλθηκαν».