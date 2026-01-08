LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων