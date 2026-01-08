Έγινε ανταλλαγή ο Τρέι Γιανγκ – Αποχώρησε από τους Χοκς μετά από 8 χρόνια

Ο Τρέι Γιανγκ ολοκλήρωσε το κεφάλαιο της παρουσίας του στους Ατλάντα Χοκς, καθώς έγινε trade στους Ουίζαρντς ταράσσοντας τα νερά στον μαγικό κόσμο του NBA.

Η ομάδα της Ουάσινγκτον έστειλε στους Χοκς τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Κόρι Κίσπερτ και πήρε τον σούπερ σταρ της ομάδας, Τρέι Γιάνγκ.

Ο Γιανγκ αποχωρεί από τους Χοκς μετά από οκτώ χρόνια στην ομάδα, με τον ίδιο να μετράει 25.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 9.8 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 34.3 λεπτά σε 493 αγώνες κανονικών περιόδων.

Όσον αφορά τους αριθμούς του, τη φετινή σεζόν, ο ίδιος είχε 19.3 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 8.9 ασίστ σε 10 ματς.

Δείτε το βίντεο την ώρα που ο Τρέι Γιανγκ έμαθε για την ανταλλαγή

Trae Young leaves mid-game after his trade announcement 🥲 He leaves the court for the final time as a Hawk… pic.twitter.com/k5EgSjQkP7 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιθυμία του Γιανγκ έγινε πράξη, αφού ο 27χρονος ήθελε να γίνει trade και μάλιστα, προτεραιότητά του ήταν οι Ουίζαρντς.