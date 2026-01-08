Έγινε ανταλλαγή ο Τρέι Γιανγκ – Αποχώρησε από τους Χοκς μετά από 8 χρόνια
Ο Τρέι Γιανγκ θα συνεχίσει στους Ουάσινγκτον Γουίζαρτνς, αφού οι Χοκς τον αντάλλαξαν και αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην Ατλάντα.
Ο Τρέι Γιανγκ ολοκλήρωσε το κεφάλαιο της παρουσίας του στους Ατλάντα Χοκς, καθώς έγινε trade στους Ουίζαρντς ταράσσοντας τα νερά στον μαγικό κόσμο του NBA.
Η ομάδα της Ουάσινγκτον έστειλε στους Χοκς τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Κόρι Κίσπερτ και πήρε τον σούπερ σταρ της ομάδας, Τρέι Γιάνγκ.
Ο Γιανγκ αποχωρεί από τους Χοκς μετά από οκτώ χρόνια στην ομάδα, με τον ίδιο να μετράει 25.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 9.8 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 34.3 λεπτά σε 493 αγώνες κανονικών περιόδων.
Όσον αφορά τους αριθμούς του, τη φετινή σεζόν, ο ίδιος είχε 19.3 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 8.9 ασίστ σε 10 ματς.
Δείτε το βίντεο την ώρα που ο Τρέι Γιανγκ έμαθε για την ανταλλαγή
Trae Young leaves mid-game after his trade announcement 🥲
He leaves the court for the final time as a Hawk… pic.twitter.com/k5EgSjQkP7
— Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιθυμία του Γιανγκ έγινε πράξη, αφού ο 27χρονος ήθελε να γίνει trade και μάλιστα, προτεραιότητά του ήταν οι Ουίζαρντς.
- Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα
- Έγινε ανταλλαγή ο Τρέι Γιανγκ – Αποχώρησε από τους Χοκς μετά από 8 χρόνια
- «Βράζουν» στην Τότεναμ με τον Φρανκ: Εμφανίστηκε να κρατάει κούπα της Άρσεναλ (pic)
- «Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
- Η δημοσιογράφος που τρελαίνει κόσμο στο Κόπα Άφρικα: Ποια είναι η πανέμορφη, Ναόμι Σμιθ (pics)
- Νέα σενάρια από την Αργεντινή: «Αυτή είναι η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο»
- Παναθηναϊκός: Ψάχνει αντίδραση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις