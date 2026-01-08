Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 11:10
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Daily skincare guide: Τι θα χρειαστείς για να δουλέψει πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 08 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Daily skincare guide: Τι θα χρειαστείς για να δουλέψει πραγματικά

Το skincare δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο - χρειάζεται όμως, συνέπεια, σωστή σειρά και τα προϊόντα που κάνουν όντως τη διαφορά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

Το skincare αποτελεί αγαπημένη καθημερινή τελετουργία, που ενώ πάντα μας κάνει να νιώθουμε καλά, αποδίδει μόνο όταν είναι σωστά δομημένη. Καθαρισμός, ενυδάτωση, προστασία — αυτά είναι τα θεμέλια. Και πάνω σε αυτά μπορείς να χτίσεις ό,τι χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα… Λάμψη και αντιγήρανση, καταπράυνση ή μήπως ομοιόμορφο τόνο;

Συγκεντρώσαμε ό,τι χρειάζεσαι σε μια σειρά από προϊόντα που καλύπτουν κάθε βασικό βήμα, από gentle cleansers μέχρι δυναμικά serums και κρέμες ημέρας με υψηλό δείκτη προστασίας SPF. Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε προϊόντα περιποίησης προσώπου ενώ θα τα παραλάβεις όλα εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι.

Μάλιστα, θα τα παραλάβεις όλα σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Βήμα 1: Καθαρισμός — η απαραίτητη βάση για τα υπόλοιπα βήματα

Ο καθαρισμός είναι το θεμέλιο κάθε ρουτίνας. Αν η επιδερμίδα δεν είναι καθαρή, τότε καμία σύνθεση δεν μπορεί να απορροφηθεί σωστά. Το πρωί, ο καθαρισμός απομακρύνει τον ιδρώτα και τα έλαια που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βράδυ, απομακρύνει ρύπους, μακιγιάζ, σκόνη και υπολείμματα SPF.

Ένας σωστός καθαρισμός δεν πρέπει να «τραβάει» το δέρμα ούτε να αφήνει αίσθηση ξηρότητας. Ο αφρός καθαρισμού με ελιά & λεβάντα της Apivita πρόκειται για μια απαλή σύνθεση που κάνει ακριβώς αυτό  — καθαρίζει χωρίς να αφυδατώνει. Η ελιά ενυδατώνει, η λεβάντα καταπραΰνει, και η υφή του είναι ιδανική για όσους αναζητούν κάτι ήπιο αλλά αποτελεσματικό.

Διαφορετικά μπορείς να επιλέξεις τον αφρό καθαρισμού Amino Acid Gentle Bubble της Dr. Althea, μια σύνθεση με ανάλαφρη υφή που απλώνεται με κινήσεις μασάζ στο πρόσωπο και ξεπλένεται εύκολα με νερό. Απομακρύνει τη σκόνη και τους ρύπους από την επιδερμίδα, ρυθμίζοντας τη λιπαρότητα και ενισχύοντας την ενυδάτωσή της, κάνοντάς τη πιο λαμπερή.

Αν αναζητάς μια πολυτελή εμπειρία καθαρισμού, ήρθε η στιγμή να επενδύσεις στον αφρό καθαρισμού Future Solution Lx Extra Rich της Shiseido. Με ανάλαφρη υφή, που αγκαλιάζει το δέρμα, καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα και απομακρύνει τους ρύπους, αφήνοντας το πρόσωπό σας ανανεωμένο και αναζωογονημένο.

Βήμα 2: Μάτια — η λεπτή περιοχή θέλει στοχευμένη φροντίδα

Η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι πιο λεπτή, πιο ευαίσθητη και πιο επιρρεπής σε αφυδάτωση από το υπόλοιπο πρόσωπο. Εδώ εμφανίζονται πρώτα οι λεπτές γραμμές, το πρήξιμο και οι μαύροι κύκλοι. Επομένως μια δραστική κρέμα ματιών δεν είναι απλώς «πολυτέλεια» αλλά απαραίτητη φροντίδα.

Εάν θέλεις να «σβήσεις» την κούραση κάτω από τα μάτια, η κρέμα ματιών Cosrx είναι η ιδανική επιλογή, καθώς σχεδιάστηκε για να παρέχει εντατική φροντίδα και ενυδάτωση στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Είναι εμπλουτισμένη με σαλιγκάρι και πεπτίδια για να βοηθήσει στην ενίσχυση της επιδερμίδας, εξασφαλίζοντας ένα λαμπερό και νεανικό βλέμμα.

Η κρέμα ματιών K-Secret Seoul 1988 μειώνει αποτελεσματικά τις σακούλες κάτω από τα μάτια και την εμφάνιση των ρυτίδων, χάρη στην σύνθεσή της με 4% λιπόσωμα retinal, εκχύλισμα ζύμωσης σόγιας, bakuchiol, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και τρία πεπτίδια. Περιέχει πέντε εκχυλίσματα φυτικών ριζών και πέντε εκχυλίσματα φυτών που έχουν υποστεί ζύμωση για πρόσθετα αντιοξειδωτικά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της υφής του δέρματος και στη μείωση της εμφάνισης των ρυτίδων με ελάχιστο ερεθισμό.

Βήμα 3: Serum — το πολύτιμο booster

Τα serums είναι τα booster κάθε ρουτίνας. Έχουν ελαφριά υφή αλλά υψηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών, γι’ αυτό και στοχεύουν σε συγκεκριμένες ανάγκες: ενυδάτωση, λάμψη, αντιγήρανση, καταπράυνση, ομοιόμορφο τόνο.

Για την αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας του δέρματος, ειδικά όταν αυτό έχει επηρεαστεί από σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορείς να επιλέξεις το serum προσώπου Skin1004 Madagascar Centella, μια καταπραϋντική αμπούλα που προσφέρει ενυδάτωση, ενίσχυση του δερματικού φραγμού και άμεση αίσθηση ανακούφισης, καθιστώντας την ιδανική για ευαίσθητες ή ταλαιπωρημένες επιδερμίδες.

Βήμα 4: Ενυδάτωση — το βήμα που «κλειδώνει» τα πάντα

Η ενυδάτωση η «ασπίδα» που κρατά το δέρμα υγιές, ελαστικό και προστατευμένο. Μια καλή ενυδατική «κλειδώνει» τα οφέλη του serum, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και αποτρέπει την απώλεια υγρασίας.

Εάν αναζητάς μια πυκνή και κρεμώδη σύνθεση, η πολυλειτουργική κρέμα προσώπου Beauty of Joseon Dynasty Cream είναι η ιδανική επιλογή, καθώς προσφέρει στο δέρμα σας βαθιά, μακράς διάρκειας υγρασία και θρέψη. Είναι γεμάτη με συστατικά που είναι ευεργετικά για το δέρμα, όπως νερό πίτουρου ρυζιού, νερό από ρίζα τζίνσενγκ, σκουαλάνιο και νιασιναμίδη, που βοηθούν στη διατήρηση της υγείας, της ενυδάτωσης και της ισορροπίας του δέρματος.

Εάν προτιμάς την ανάλαφρη υφή, το gel προσώπου της Lierac, Hydragenist The Rehydrating Radiance ενυδατώνει εντατικά την κανονική έως μεικτή επιδερμίδα. Η εξαιρετικά ελαφριά, αναζωογονητική υφή της γεμίζει την επιδερμίδα με νερό για μια φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα. Δεν αφήνει υπολείμματα ή λιπαρότητα. Η επιδερμίδα είναι άμεσα και διαρκώς ενυδατωμένη, φωτεινή και φρέσκια.

Βήμα 5: Προστασία — μη διαπραγματεύσιμη ανεξαρτήτως εποχής

Αν αναζητάς ενυδάτωση, στοχευμένη δράση και προστασία από τον ήλιο σε μία σύνθεση, η κρέμα προσώπου Medik8 Ημέρας με SPF30 είναι η κατάλληλη. Είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνη C, που λειαίνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές διατηρώντας τη φωτεινότητα της επιδερμίδας, προλαμβάνοντας τη γήρανση του δέρματος από τις βλάβες που προκαλούνται από τον ήλιο και υαλουρονικό οξύ, που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και νεανική εμφάνιση.

Extra care: Μάσκες & σώμα

Όποτε το χρειάζεσαι, «κλείδωσε» την περιποίηση της επιδερμίδας σου με την προηγμένη κορεάτικη μάσκα προσώπου Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask, που έχει σχεδιαστεί για βαθιά ενυδάτωση και ενίσχυση της ελαστικότητας της επιδερμίδας.

Επειδή όμως, και το σώμα χρειάζεται την φροντίδα του, ενυδάτωσε σε βάθος την επιδερμίδα του και προστάτευσε τον επιδερμικό του φραγμό, με την κρέμα σώματος CeraVe Moisturizing Cream, που είναι εμπλουτισμένη με 3 απαραίτητα ceramides και υαλουρονικό οξύ.

Εάν χρειάζεσαι λείανση και ενυδάτωση, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσεις τη κρέμα σώματος Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum, που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ενυδάτωσης, απλώνεται εύκολα και απορροφάται γρήγορα, με bonus το εκλεπτυσμένο άρωμα γιασεμιού, που προσφέρει μια αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης, κάνοντας κάθε εφαρμογή μια στιγμή απόλαυσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Plus
Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου: «Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται»
Ανακοίνωση 08.01.26

«Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται» - Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου

«Στην πράξη συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό στοχοποιεί και τιμωρεί την Τυχεροπούλου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 08.01.26

Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύνταξη
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ήπειρος: Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ζημιές από ανεμοστρόβιλο
Ελλάδα 08.01.26

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ζημιές από ανεμοστρόβιλο

Η Ήπειρος επλήγη και από ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι - Πολιτική προστασία και δήμοι επιχειρούν με 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 11:16

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο