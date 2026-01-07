newspaper
Στην τελική ευθεία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων
Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026 | 07:20

Στην τελική ευθεία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες για τη λειτουργία του

Αθανασία Ακρίβου
ΡεπορτάζΑθανασία Ακρίβου
A
A
Έπειτα από μια μακρά και σύνθετη διαδρομή, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων φτάνει πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Με τη δημοσίευση της προκήρυξης, στο τέλος του χρόνου , από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, ώστε να αναδειχθεί ο Ανάδοχος που θα αναλάβει τη λειτουργία του Φορέα.

Για τον δανειολήπτη, όμως, η είδηση αυτή δεν είναι απλώς ένα ακόμη στάδιο ενός διαγωνισμού. Είναι η κατάληξη μιας ιδέας που γεννήθηκε μέσα στην κρίση του ιδιωτικού χρέους και των πλειστηριασμών, όταν έγινε σαφές ότι τα παραδοσιακά εργαλεία ρύθμισης δεν επαρκούσαν για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Πότε και πώς ξεκίνησε η ιδέα

Η σύλληψη του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ανάγεται στα χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια, όταν η Ελλάδα κλήθηκε να αντικαταστήσει το καθεστώς οριζόντιας προστασίας της πρώτης κατοικίας με ένα πιο στοχευμένο, μόνιμο σχήμα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ευάλωτοι δανειολήπτες που, ακόμη και μετά από ρυθμίσεις, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το στεγαστικό τους δάνειο και κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους.

Η ιδέα ενσωματώθηκε θεσμικά με τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 4738/2020), ο οποίος για πρώτη φορά εισήγαγε το μοντέλο «απόκτηση και επαναμίσθωση»: η κύρια κατοικία δεν χάνεται οριστικά, αλλά μεταβιβάζεται σε έναν ειδικό Φορέα, ώστε ο οφειλέτης να παραμείνει σε αυτή ως ενοικιαστής. Το σκεπτικό ήταν σαφές: προστασία της στέγης χωρίς να ακυρώνεται η κουλτούρα πληρωμών και χωρίς να επιβαρύνεται άμεσα ο κρατικός προϋπολογισμός.

Στην πράξη, ωστόσο, η εφαρμογή του μοντέλου αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη. Χρειάστηκε να σχεδιαστεί ένα σχήμα που να είναι ταυτόχρονα ελκυστικό για ιδιώτες επενδυτές, λειτουργικό για τις τράπεζες και ουσιαστικά προσβάσιμο για τους ευάλωτους δανειολήπτες. Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα εξηγεί και τις καθυστερήσεις που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα.

Τι προβλέπει το μοντέλο για τον δανειολήπτη

Για τον οφειλέτη που πληροί τα κριτήρια ευαλωτότητας, ο Φορέας λειτουργεί ως έσχατη δικλείδα προστασίας. Η κύρια κατοικία αποκτάται από τον Φορέα και ο πρώην ιδιοκτήτης υπογράφει σύμβαση μίσθωσης, παραμένοντας στο σπίτι του με καταβολή ενοικίου. Παράλληλα, διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.

Μέχρι να τεθεί πλήρως σε λειτουργία ο Φορέας, εφαρμόζεται το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, που «παγώνει» άμεσα τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και συνοδεύεται από κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για μια μεταβατική λύση, ώστε να μην υπάρξει κενό προστασίας.

Ποιοι περνούν στο τελικό στάδιο

Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετέχουν τέσσερις διεθνείς επενδυτικοί όμιλοι: η Bain Capital Credit, η Christofferson, Robb & Co, LLC, η Fortress Credit Corp. και η Resolute Cepal Greece. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους οικονομικούς φορείς, ενώ καθοριστική είναι και η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, που ενισχύουν το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ.

Με την ανάδειξη του Αναδόχου, αναμένεται να κλείσει ένας κύκλος θεσμικής αναμονής που για τον δανειολήπτη τελικά κράτησε χρόνια…

Πηγή: OT

Vita.gr
Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
Οικονομία 07.01.26

Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Live χάρτης 07.01.26

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σύνταξη
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Κόσμος 07.01.26

Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Η σεισμολογική υπηρεσία στις Φιλιππίνες εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Σύνταξη
Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
Οικονομία 07.01.26

Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»
«Καλός πατέρας» 07.01.26

Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»

Η Σερ βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ, στον οποίο είπε χαριτολογώντας ότι η αγαπημένη του, Κρίστεν Μπελ, ίσως να μπορούσε να βρει και κάποιον καλύτερο.

Σύνταξη
Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
«Ούτις με λένε» 07.01.26

Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Για αιώνες διαβάζουμε την Οδύσσεια ως ύμνο στην ευφυΐα του Οδυσσέα. Αν όμως αλλάξει η οπτική, ο Πολύφημος μοιάζει λιγότερο τέρας και περισσότερο θύμα. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δίλημμα της… τσιπούρας
Ελλάδα 07.01.26

Το δίλημμα της… τσιπούρας

Με δεδομένη την υπεραλίευση και την κλιματική κρίση, οι επιλογές είναι δύσκολες και στα ψάρια: Θα συνηθίσουμε την έλλειψή τους ή θα γεμίζουμε τα πιάτα μας με προϊόντα ιχθυοτροφείου – και με τι κόστος;

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βολιβία: Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων ενάντια στην κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Καύσιμα - ακρίβεια 07.01.26

Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στη Βολιβία

Οι διαδηλωτές στη Βολιβία απαιτούν την ακύρωση του διατάγματος που καταργεί την επιδότηση στα καύσιμα και προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων καθώς οι συνομιλίες με την κυβέρνηση δεν είχαν αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για συνοδεία τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ
Βενεζουέλα 07.01.26

Ρωσικό υποβρύχιο σπεύδει για συνοδεία τάνκερ που προσπαθούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ

Το τάνκερ Bella 1 βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης καταδίωξης από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τώρα έχει εμπλέξει άμεσα τη Μόσχα στη διαμάχη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύνταξη
Λίβανος: Αλλοι 2 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ
Υπουργείο Υγείας 07.01.26

Αλλοι 2 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Αλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
