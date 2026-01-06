Τασούλας: Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο λιμάνι του Πειραιά
- Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
- Από τις πυραμίδες μέχρι UFO: 5 άλυτα μυστήρια που άφησε πίσω του το 2025
- Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
- Η ζωή και τα εγκλήματα της Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά «Monster» του Netflix – Η δολοφόνος που δίχασε την Αμερική
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στο λιμάνι του Πειραιά για την τελετή Αγιασμού των Υδάτων ανήμερα των Θεοφανείων και προέβη σε δήλωση τονίζοντας ότι «Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα».
Τασούλας: Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα
Ειδικότερα, κατά την δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:
«Μετά το βαθιά εορταστικό ‘Αγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.
Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».
- Θεοφάνεια: Μαθήτρια έπιασε τον σταυρό στον Γοργοπόταμο
- Κουτσούμπας: Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών που αποφασίζουν να επιβάλλουν το δίκιο τους
- Τασούλας: Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα
- Σέρρες: Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του
- Ολυμπιακός: Δεν παίζει κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Μιλουτίνοφ
- Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
- Φάμελλος για Θεοφάνεια: Η φετινή χρονιά να είναι μια χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας
- Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις