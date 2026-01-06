Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη σε ηλικία 80 ετών – Η τελευταία πρωταγωνίστρια της Φίνος Φιλμ

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Τόνιας Καζιάνη. Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο, τη διακριτικότητα και την ευγένειά της. Οι συνεργάτες, οι φίλοι και οι θαυμαστές της εκφράζουν τη λύπη τους για την απώλεια μιας γυναίκας που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλές γενιές θεατών και συναδέλφων.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με μια ανακοίνωση που αποτυπώνει τη θλίψη ολόκληρης της θεατρικής οικογένειας. Όπως σημείωσε, πληροφορήθηκε τον θάνατό της από τον αγαπημένο φίλο και ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη, μεταφέροντας την απώλεια μιας πολύτιμης και αγαπημένης συναδέλφου.

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο της Τόνιας Καζιάνη

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορήθηκαμε απο τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας. Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγενεια που υπηρετησε την τέχνη μας. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Η ζωή και η πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 στην Άνδρο και συμμετείχε σε μία σειρά παραγωγών που άφησαν το στίγμα τους στον ελληνικό κινηματογράφο. Ανάμεσα σε αυτές ήταν το «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» που συμμετείχε στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου και το «Επαναστάτης Ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον γόη Κώστα Πρέκα.

Στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» συναντήθηκε με τον ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη με τον οποίο έμελλε και να παντρευτούν. Ένα χρόνο αργότερα ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους στο σήριαλ «Άγνωστος Πόλεμος».

Η Τόνια Καζιάνη έγινε δημοφιλής από τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, παίζοντας σε σειρές όπως: Άγνωστος Πόλεμος, Η γειτονιά μας, Η τελευταία νύχτα της γης, Καλημέρα ζωή, Ο άγνωστος, Πάθος, Φόνος χωρίς ταυτότητα, Τυφλόμυγα κ.α.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιούργησαν τον δικό τους θίασο. Απόκτησαν την κόρη τους, Ευγενία, που την είχε κάνει γιαγιά. Η Τόνια Καζιάνη έγινε δημοφιλής από τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, παίζοντας σε σειρές όπως: Άγνωστος Πόλεμος, Η γειτονιά μας, Η τελευταία νύχτα της γης, Καλημέρα ζωή, Ο άγνωστος, Πάθος, Φόνος χωρίς ταυτότητα, Τυφλόμυγα κ.α.

Υπήρξε η τελευταία πρωταγωνίστρια της Φίνος Φιλμ, αφού έπαιξε στην τελευταία ταινία της εταιρίας παραγωγής «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται» αλλά και σε πολλές ακόμη, όπως: Ο μάγκας με το τρίκυκλο, 5.000 ψέμματα, Τα χρόνια της οργής, Τρελά κορίτσια απίθανα αγόρια, Αδέλφια μου αλήτες πουλιά, Αδέξιος εραστής κ.α.

Πρωταγωνίστησε σε πολλές παραστάσεις δίπλα σε ηθοποιούς όπως ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ο Κώστας Καρράς, η Ελένη Ερήμου, η Γωγώ Ατζολετάκη, ο Πάνος Μιχαλόπουλος, η Τζοβάνα Φραγκούλη, η Σπεράντζα Βρανά, η Ρένα Ντορ, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Ανδρέας Ντούζος, η Χριστίνα Σύλβα, ο Νίκος Σταυρίδης, ο Αλέκος Λειβαδίτης, η Νόνικα Γαληνέα, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Γιώργος Πάντζας, η Μαίρη Βιδάλη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Γκέλυ Μαυροπούλου κ.α.