# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στην ψηφιακή εποχή και οι τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ
Οικονομία 06 Ιανουαρίου 2026 | 06:04

Στην ψηφιακή εποχή και οι τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ

Αφορούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων για τη σύσταση, τροποποίηση σύστασης και κατάργηση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Spotlight

Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται από χθες και οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) που αφορούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων για τη σύσταση, τροποποίηση σύστασης και κατάργηση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών. Ειδικότερα, με δύο αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η διαδικασία απλοποιείται περαιτέρω, εντάσσοντας νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα myPROPERTY, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά τροποποιητικές δηλώσεις για:

  • Σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών
  • Τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.

Η υποβολή των δηλώσεων αυτών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Οι προϋποθέσεις

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Αρχική Δήλωση: η αρχική δήλωση ΦΜΑ πρέπει να έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ή myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.
  • Μη Υπογραφή Συμβολαίου: δεν πρέπει να έχει συνταχθεί ακόμα το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύστασης, τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης των ιδιοκτησιών.

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY:

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

¢  Τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλομένους, πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου.

  • Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
  • Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
  • Την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.
  • Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.
  • Τη σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό με επαχθή αιτία, σε εκτέλεση προσυμφώνου, εφόσον το συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δύο χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου. Στην περίπτωση αυτή, αναρτάται στην εφαρμογή myPROPERTY υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο.
  • Τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών με ή χωρίς κτίσματα, εφόσον δεν πραγματοποιείται με αυτές μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος, δεν μεταβάλλονται τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά των συμβαλλομένων στο οικόπεδο/αγροτεμάχιο και δεν προκύπτει για τους λόγους αυτούς υποχρέωση καταβολής φόρου.

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

3. Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

4. Οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και αφορούν τη σύσταση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών και την τροποποίηση σύστασης ή την κατάργηση σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.

Headlines:
Κόσμος
Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

inWellness
inTown
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Οικονομία 06.01.26

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς
AI Deepfakes 05.01.26

Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης - Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς

Τα deepfakes έχουν εξελιχθεί από ψυχαγωγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισχυρά εργαλεία εξαπάτησης. Παραδοσιακοί έλεγχοι δεν είναι πλέον επαρκείς και η προσοχή πρέπει να στραφεί στην επικοινωνία με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις
Ακρίβεια και ρίσκα 05.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Οι επενδύσεις, το στοίχημα του ΤΑ, η αύξηση του ΑΕΠ και των πραγματικών εισοδημάτων, η μείωση του χρέους, το αγκάθι της ακρίβειας και τα ρίσκα - Οι κυβερνητικές προσδοκίες για την οικονομία του 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026
Οικονομία 06.01.26

Πέντε μεγάλες αλλαγές έρχονται στα εργασιακά το 2026

Σε εφαρμογή η δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες σε έναν εργοδότη και η ελευθερία στην κατανομή της ετήσιας καλοκαιρινής άδειας ? Πάνω από 4,5% αναμένεται να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1η Απριλίου

Ηλίας Γεωργάκης
Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;
ΔΕΠΥ 06.01.26

Gaming VS Social Media: Ποιο επηρεάζει περισσότερο την ελλειμματική προσοχή των παιδιών;

Τα βιντεοπαιχνίδια και τα κοινωνικά δίκτυα μπαίνουν συχνά στο ίδιο «κάδρο» ως απειλή για την προσοχή των παιδιών. Όμως νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το scrolling στα social media φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση με τρόπο διαφορετικό από το gaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06.01.26

Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;

Τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο με ρυθμούς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: τι μας περιμένει στα επόμενα 25;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Λα Πας 06.01.26

Η κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα βγάζει στον δρόμο τους Βολιβιανούς

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στα χρονικά, αναφέρει η κυβέρνηση
Κυβερνητικά στοιχεία 06.01.26

Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών το Ελ Σαλβαδόρ

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Ελ Σαλβαδόρ μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους πέρυσι, από 1,9 το 2024, έπειτα από τον πόλεμο που κηρύχτηκε κατά των συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, θέλει ο πρωθυπουργός Νίλσεν
Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν 06.01.26

Την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκει η Γροιλανδία

Αποκατάσταση της «καλής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ επιθυμεί ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκτιμώντας ότι «η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»
Πολιτική 05.01.26

Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του» είπε η Μαρία Κυρυστιανού που επί της ουσίας ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με το λαό, στόχος η κάθαρση, επανέλαβε πολλές φορές.

Σύνταξη
Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ 05.01.26

Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά από 12 σεζόν στην προεδρία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05.01.26

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Σύνταξη
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
