Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί, η αποθέωση του κόσμου για το Betsson Super Cup και το… πάρτι στα αποδυτήρια (vid)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα από τον τελικό του Betsson Super Cup, όπου οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν του ΟΦΗ.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το νέο έτος, αφού το περασμένο Σάββατο (3/1) κατάφερε να κάμψει με 3-0 στην παράταση την αντίσταση του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο και να κάνει δικό του το Betsson Super Cup προσθέτοντας στην πλούσια συλλογή του ακόμα ένα τρόπαιο.
Οι Ερυθρόλευκοι, όπως ήταν λογικό, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, γιορτάζοντας μαζί με τον κόσμο τους, που έδωσε για ακόμη μία φορά δυναμικό παρών στην Κρήτη, και αποτέλεσε τον δωδέκατο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο.
Η Πειραϊκή ΠΑΕ, απαθανάτισε όλη τη γιορτή που στήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια και φυσικά μετά το τέλος του αγώνα και δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο με τους πανηγυρισμούς, την παρουσία των οπαδών, αλλά και το… πάρτι που έκαναν στα αποδυτήρια του γηπέδου οι παίκτες του Ολυμπιακού.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
