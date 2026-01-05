Stylish στο σπίτι: οι πιτζάμες που κάνουν το loungewear… fashion statement

Το σπίτι είναι το καταφύγιό μας — ο χώρος όπου χαλαρώνουμε, απολαμβάνουμε την συντροφιά των αγαπημένων μας, βλέπουμε φίλους και περνάμε τις πιο cozy στιγμές της ημέρας. Και κάπως έτσι, οι πιτζάμες και τα loungewear σετ έπαψαν να είναι απλώς «ρούχα για μέσα». Μετατράπηκαν σε κομμάτια που εκφράζουν την αισθητική μας, την διάθεση και την προσωπικότητά μας, χωρίς όμως να θυσιάζουν την άνεση.

Από old‑Hollywood σατέν και βελούδινα σετ που «αγκαλιάζουν» το σώμα, μέχρι κλασικά καρό και minimal chic γραμμές, το loungewear μεταμορφώνεται σε fashion statement. Για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις την καλύτερη πιτζάμα (για εσένα αλλά και για τους αγαπημένους σου), ψάξαμε και βρήκαμε μερικές από τις πιο άνετες και στιλάτες επιλογές.

Θα τις βρεις όλες και ακόμα περισσότερες, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικείες και ανδρικές πιτζάμες ενώ θα την παραλάβεις εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα της χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι.

Οι πιτζάμες για cozy, chic και camera-ready loungewear

Βελουτέ για glam χαλάρωση

Το βελούδο είναι από μόνο του statement. Το συγκεκριμένο σετ της Milena by Paris συνδυάζει την απαλότητα με μια διακριτική λάμψη που κάνει το look να δείχνει αμέσως πιο chic. Είναι ιδανικό για βραδιές στο σπίτι που θέλεις να νιώθεις άνετα αλλά και λίγο πιο glam.

Minimal chic σε γκρι

Το γκρι είναι το απόλυτο χρώμα του minimal loungewear. Το βαμβακερό σετ της Aruelle είναι απαλό, άνετο και ιδανικό για όσες αγαπούν την «clean girl aesthetic». Ένα κομμάτι που μπορείς να φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να σε κουράζει.

Σατέν μαύρο για classy στιγμές

Το μαύρο σατέν έχει μια διαχρονική κομψότητα που δεν χρειάζεται πολλά για να λάμψει. Το σετ της Doremi είναι ελαφρύ, δροσερό και ιδανικό για όσες θέλουν ένα loungewear που μοιάζει περισσότερο με outfit παρά με πιτζάμα. Elegant χωρίς προσπάθεια.

Συνδυασμός ρόμπας – πιτζάμας σε χακί

Ένα ολοκληρωμένο σετ που συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ. Η βελούδινη ρόμπα προσθέτει ζεστασιά και πολυτέλεια, ενώ το χακί χρώμα δίνει μια πιο μοντέρνα, earthy αισθητική. Το τέλειο σύνολο από την Mihra για cozy weekends.

Fleece animal print για ζεστασιά και στυλ

Για όσες αγαπούν το fun στοιχείο στο loungewear τους. Το animal print δίνει χαρακτήρα, ενώ το fleece ύφασμα προσφέρει απόλυτη ζεστασιά, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Είναι η ρόμπα που φοράς και νιώθεις αμέσως πιο ξεχωριστή.

Ροζ που «φωτίζει»

Απαλό, ρομαντικό και super cozy. Το ροζ σετ της Aruelle είναι ιδανικό για όσες θέλουν κάτι χαριτωμένο αλλά και πρακτικό, που εξασφαλίζει την άνεση για έναν ξεκούραστο ύπνο. Ένα κομμάτι που κάνει τις χειμερινές μέρες λίγο πιο φωτεινές.

Beige‑skin ρόμπα για απόλυτη ζεστασιά

Η ρόμπα της Vamp «αγκαλιάζει» το σώμα, χωρίς να το περιορίζει. Το beige‑skin χρώμα της είναι ουδέτερο και κομψό, ενώ η υφή της προσφέρει άνεση χωρίς βάρος. Τέλεια για χαλάρωση μετά από μια κουραστική μέρα.

Ανδρικές πιτζάμες για άνεση και attitude

Το κλασικό καρό, αλλά elevated

Το καρό είναι διαχρονικό, αλλά όταν το υπογράφει ο Calvin Klein αποκτά μια πιο premium, καθαρή αισθητική. Η συγκεκριμένη πιτζάμα συνδυάζει το cozy vibe με το μίνιμαλ design που χαρακτηρίζει το brand. Ιδανική για άντρες που θέλουν να νιώθουν άνετα χωρίς να χάνουν το στιλ τους.

Ρόμπα για premium χαλάρωση

Μια ρόμπα μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την αίσθηση του loungewear. Αυτή της L&L Collection έχει ποιότητα και μια «ήσυχη» κομψότητα που χαρίζει αβίαστη πολυτέλεια. Είναι το κομμάτι που φοράς και νιώθεις αμέσως πιο άνετος.

Το μπλε που ταιριάζει σε όλους

Απλή, clean και άνετη, η πιτζάμα της Pennie είναι η επιλογή που δεν χρειάζεται πολλά για να ξεχωρίσει. Το βαθύ μπλε της είναι ευκολοφόρετο και κολακευτικό, ενώ η εφαρμογή της είναι ιδανική για καθημερινή χρήση.

Μαύρο με alpine λεπτομέρειες

Η Minerva δίνει μια πιο sporty‑outdoor πινελιά στο κλασικό ανδρικό loungewear. Το μαύρο χρώμα συνδυάζεται με πράσινες alpine λεπτομέρειες που προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς υπερβολές. Ταιριάζει σε όσους αγαπούν την άνεση.

Σατέν πολυτέλεια στο σπίτι

Το σατέν κάνει το loungewear να δείχνει πιο premium. Η μπορντό πιτζάμα της Lydia Creations είναι για εκείνους που θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο στο homewear. Λείο ύφασμα, λαμπερή υφή και μια αίσθηση πολυτέλειας που δεν περνά απαρατήρητη.

Το κλασικό καρό παντελόνι

Το απόλυτο must‑have. Ένα καρό παντελόνι πιτζάμα που συνδυάζεται με T‑shirt, φούτερ ή ρόμπα. Είναι άνετο, ζεστό και ιδανικό για όσους θέλουν ένα κομμάτι που «δουλεύει» κάθε μέρα, χωρίς να κουράζει.