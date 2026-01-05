Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία
Σε πολυεπίπεδη ποδοσφαιρική γιορτή, που ξεπέρασε τα αγωνιστικά όρια και έβαλε στο επίκεντρο το θέαμα, τον φίλαθλο και το κοινωνικό αποτύπωμα, αναδείχτηκε το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο αναβίωσε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Betsson, Μεγάλο και Ονομαστικό Χορηγό του θεσμού.
Η επιστροφή του Super Cup πλαισιώθηκε από δράσεις πριν από τον αγώνα, που κορυφώθηκαν με το Trophy Tour της Betsson: το τρόπαιο ταξίδεψε από τον Πειραιά στην Κρήτη και ήρθε κοντά στους φιλάθλους των δύο φιναλίστ.
Το ίδιο κλίμα μεταφέρθηκε και εντός Παγκρήτιου Σταδίου, με τον τελικό να συνοδεύεται από εικόνες και εμπειρίες που ανέδειξαν τον χαρακτήρα του θεσμού ως γεγονός ευρύτερου ενδιαφέροντος. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το drone show, που σχημάτισε στον ηρακλείωτικο ουρανό σύμβολα και εικόνες εμπνευσμένες από την Κρήτη, προσφέροντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο κοινωνικό μήνυμα της διοργάνωσης, καθώς το τρόπαιο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο από δύο φιλάθλους ΑΜΕΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι εξέπεμψαν καθαρό μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους και κανείς δεν μένει εκτός παιχνιδιού.
Η επανεμφάνιση του Super Cup στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, μέσα από τη σύμπραξη της ΕΠΟ και της Betsson, επιβεβαίωσε ότι οι αγώνες μπορούν να λειτουργούν ως σύγχρονες αθλητικές εμπειρίες, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και κοινωνική ευαισθησία.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, σε πρώτο πλάνο η νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και η ανάδειξη του αρχηγού της Εθνικής Ελπίδων, Αλέξη Καλογερόπουλο, σε Betsson MVP της αναμέτρησης, με το βραβείο να απονέμεται από τον κ. Θάνο Μαρίνο, Managing Director της Betsson.
Παρακολουθήστε τα highlights, τις πιο δυνατές στιγμές και ολόκληρο το show στο σχετικό βίντεο:
