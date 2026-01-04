newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ο λόγος που θα πέσει ο Στάρμερ: Παρέδωσε τη δημοκρατία σε… συμβουλευτική
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 14:03

Ο λόγος που θα πέσει ο Στάρμερ: Παρέδωσε τη δημοκρατία σε… συμβουλευτική

Η ανάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια ιδιωτική εταιρεία εκτιμάται ότι θα βλάψει ακόμα περισσότερο τον Κιρ Στάρμερ.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Έχοντας αναδειχθεί στον πιο αντιδημοφιλή Βρετανό πρωθυπουργό από το 1977, ο Κιρ Στάρμερ φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην πτώση. Ο λόγος είναι η ριζική αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης βάσει των οδηγιών μιας  συμβουλευτικής εταιρείας. Γιατί όμως εκφράζονται φόβοι ότι η Γηραιά Αλβιόνα βρίσκεται μπροστά σε ένα φιάσκο τη στιγμή που αναβάλλονται πολλές τοπικές εκλογές;

Ειδικότερα, η Λευκή Βίβλος για την Αποκέντρωση στην Αγγλία, δημοσιευμένη πριν από λίγο περισσότερο και βρίσκεται στο στάδιο διαβουλεύσεων, υιοθετεί τα συμπεράσματα έκθεση της συμβουλευτής PWC που είχε δημοσιευτεί το 2020.

Η βασική αρχή εκείνης της έκθεσης συμπυκνώνεται στη φράση «όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο», δείχνοντας πως προκρίνει μια λογική «οικονομίας κλίμακας»  ενώνοντας δήμους, κομητείες κτλ σε μεγαλύτερες περιφερειακές ενότητες.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος στο Unherd, Άαρον Μπαστάνι εξηγεί πως οι μεγαλύτερες αρχές μπορούν καλύτερα να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα και να προσλάβουν τους κατάλληλους ανθρώπους, και αν η Αγγλία πρόκειται να αποκτήσει περισσότερους μητροπολιτικούς δημάρχους -που γενικά έχουν πετύχει- τότε οι συνδυασμένες αρχές που αυτοί εποπτεύουν θα χρειάζονταν πιο εξορθολογισμένα, ομοιόμορφα μέρη.

Επίσης, η PWC ισχυρίζεται ότι ο φορολογούμενος θα εξοικονομούσε πάνω από 700 εκατ. λίρες τον χρόνο.

Ωστόσο, για τον Μπαστάνι «είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια μόνο έκθεση, που συντάχθηκε πριν από πέντε χρόνια από μια συμβουλευτική εταιρεία, αποτελεί το σχέδιο για τη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ και δεκαετίες».

Με δεδομένο ότι η αναδιοργάνωση θα «τρέξει» με σφιχτό χρονοδιάγραμμα και πέφτει χρονικά πάνω σε εκλογές, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να δούμε “πάγωμα” ή μετάθεση εκλογών σε συγκεκριμένες περιοχές.  «Μέχρι στιγμής έχει μείνει κάτω από το εθνικό ραντάρ. Αυτό σύντομα θα αλλάξει, καθώς θα γίνουν σαφείς οι συνέπειες της αλλαγής — και είναι πιθανό να αναβληθούν περισσότερες εκλογές» σημειώνει ο Μπαστάνι και εξηγεί τους λόγους που πρέπει να ανησυχούν οι Βρετανοί πολίτες.

Καλοί-κακοί Δήμοι μαζί

Πρώτον η φαινομενικά ωμή εφαρμογή αυτής λογικής «οικονομίας κλίμακας» σε ένα από τα αρχαιότερα έθνη της Ευρώπης, και σε μερικές από τις πιο σεβαστές κωμοπόλεις και πόλεις του, είναι εντυπωσιακή. Μέρη όπως το Σαουθάμπτον και το Πόρτσμουθ, για παράδειγμα, προορίζονται να έχουν έναν ενιαίο δήμαρχο, παρότι είναι δύο αντίπαλες πόλεις που χρονολογούνται και οι δύο σχεδόν μια χιλιετία.

Κάποια στιγμή, ακόμη και το μακρινό Μπόρνμουθ, με εντελώς διαφορετικές ανάγκες, προτάθηκε να ανήκει στις ίδιες δημοτικές αρχές. Ο Βρετανός δημοσιογράφος υπογραμμίζει ότι οι πολιτικοί δεν δίνουν σημασία στην ιστορία και το παρελθόν των πόλεων, βλέποντάς τες σαν ένα υπολογιστικό φύλλο.

«Αρχές που εμφανίζουν πλεονάσματα αναμένεται να συγχωνευτούν με αρχές που τρέχουν ελλείμματα — με ελάχιστη έως καθόλου οικονομική βοήθεια από το Γουέστμινστερ. Τα πλεονάσματα και τα αποθεματικά θα «μπουν στην ίδια δεξαμενή», όπως και οι υποχρεώσεις». Με άλλα λόγια, συνεχίζει ο Μπαστάνι, «σε ορισμένες αρχές, που έχουν διοικηθεί συγκριτικά καλά, θα επιβληθεί μια μορφή λιτότητας ώστε να υπάρξει μια έμμεση διάσωση εκείνων που δεν τα πήγαν καλά. Όταν οι υπουργοί μιλούν για «οικονομική κλίμακα» και «ανθεκτικότητα», ουσιαστικά εννοούν τη συγχώνευση σταθερών, φερέγγυων συμβουλίων με προβληματικούς γείτονες».

Δεν θα μειώσει τα κόστη

Στη συνέχεια ο Μπαστάνι λέει ότι δεν είναι βέβαιο ότι η αναδιοργάνωση θα μειώσει τελικά τα κόστη. Ενώ η έκθεση της PWC του 2020 προέβλεπε ότι θα μπορούσε να εξοικονομηθούν 2,9 δισ. λίρες σε 5 χρόνια, το County Councillor Network -ο ίδιος οργανισμός που ανέθεσε την έκθεση του 2020- υποστήριξε ότι οι νέες περιφέρειες κάτω από 500.000 κατοίκους δεν θα έχουν κανένα οικονομικό όφελος.

«Εξίσου αξιοσημείωτο είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει δική της ανασκόπηση κόστους, άρα ακόμη και οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις παραμένουν αβέβαιες» λέει ο Μπστάνι, υπογραμμίζοντας «δεν έγιναν ούτε καν εξετάστηκαν, από την ίδια την κυβέρνηση οι οικονομικές προβλέψεις πίσω από την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης».

Τα συμφέροντα της συμβουλευτικής

Σημειώνεται τέλος ότι την έκθεση ανέθεσε στην PWC το 2020 το County Council Network, που είναι τμήμα της Local Government Association (LGA), του εθνικού φορέα που εκπροσωπεί τα συμβούλια στην Αγγλία. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί του CCN περιλαμβάνουν την PWC, σημειώνει ο Μπαστάνι τονίζοντας πως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό που η κυβέρνηση δεν έκανε τη δική της ανασκόπηση, δεδομένου ότι η PWC πιθανότατα έχει να ωφεληθεί από τον ριζικό εξορθολογισμό των τοπικών αρχών.

«Η συγχώνευση τομέων όπως μισθοδοσία, ανθρώπινο δυναμικό και τμήματα IT είναι το ψωμί και το βούτυρο κάθε συμβουλευτικής. Το ίδιο ισχύει για τον αναπόφευκτο επανασχεδιασμό των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των περιουσιακών στοιχείων και την ενοποίηση των υπηρεσιών των συμβουλίων».

«Ταυτόχρονα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ακόμη και ότι συμβουλευτικές όπως η PWC έχουν κίνητρο να κάνουν κάθε νέο σώμα όσο πιο περίπλοκο γίνεται και τη διαδικασία όσο πιο αναστατωτική γίνεται. Άλλωστε, η μέγιστη αδιαφάνεια σημαίνει μεγαλύτερη εξάρτηση από εξωτερική βοήθεια — και περισσότερες χρεώσιμες ώρες» λέει.

«Το σύμπλεγμα συμβούλων-βιομηχανίας, μαζί με την ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, έχει απαξιώσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά η πολιτική τάξη μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να το συνειδητοποιήσει» καταλήγει ο Βρετανός δημοσιογράφος.

World
Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
Ένοπλη ηγεμονία 04.01.26

Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
«Θολή» η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα – Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο, δεν έχει πέσει η κυβέρνησή του
Μετά την αμερικάνικη επίθεση 04.01.26 Upd: 14:21

«Θολή» η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα - Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο, δεν έχει πέσει η κυβέρνησή του

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Ούτε τα προσχήματα ο Λανουά: Όρισε Κουμπαράκη και Ευαγγέλου στο Κύπελλο

Ο Γάλλος συνεχίζει την πολιτική της ασυλίας για όσους κάνουν λάθη. Ο μόνος που έμεινε εκτός των ορισμών των πλέι οφ του Κυπέλλου είναι ο Φωτιάς, ενώ πήρε «βραβείο» και ο Τσακαλίδης.

Βάιος Μπαλάφας
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Νέα Αριστερά 04.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες
Άρρηκτος δεσμός 04.01.26

Σκύλος, παιδί, αυτισμός: Μια σχέση ζωής – Τι καταδεικνύουν έρευνες

Ο σκύλος αποπνέει ηρεμία και δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη σχέση ανάμεσα στα παιδιά με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και τους σκύλους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Στο στόχαστρο της Τότεναμ ο Τζόλης

Η Τότεναμ είναι η τελευταία ομάδα που μπαίνει στο κυνήγι της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη, όπως αναφέρουν τα τελευταία αγγλικά ρεπορτάζ.

Σύνταξη
Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 04.01.26

Σταδιακή αποκατάσταση του black out στο FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε το black out στον ελληνικό εναέριο χώρο - Χάος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», δείτε εικόνες

Σύνταξη
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Πολεμίστρια» 04.01.26

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Betsson – Ολυμπιακός, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Agro-in 04.01.26

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη, στο τραπέζι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Πάτρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου
Άγρια χτυπήματα 04.01.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο και κρίσιμες μαρτυρίες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Οι δράστες φέρεται να ξυλοκόπησαν βάναυσα τον άτυχο 30χρονο στην Πάτρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα ακόμα και με καρέκλες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)
Μπάσκετ 04.01.26

«Τρελάθηκε» ο Ιτούδης και… χίμηξε στους διαιτητές (vid)

Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.

Σύνταξη
Μπάμπης Κωστούλας: Η τρομερή στατιστική στην πρώτη εμφάνισή του ως βασικός (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Μπάμπης Κωστούλας: Η τρομερή στατιστική στην πρώτη εμφάνισή του ως βασικός (pics, vid)

Τα πάντα έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας στο 2-0 της Μπράιτον επί της Μπέρνλι, «γεμίζοντας» τη στατιστική του στο πρώτο ματς που φόρεσε φανέλα βασικού στην Premier League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πρόβλημα στο FIR Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες – Επηρεάστηκαν χιλιάδες επιβάτες
Αναβρασμός 04.01.26 Upd: 12:50

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες – Επηρεάστηκαν χιλιάδες επιβάτες

Το σημαντικό πρόβλημα αφορούσε τις ραδιοσυχνότητες στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που είχε ως αποτέλεσμα ελεγκτές και πιλότοι να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικά μέσα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Αντιπαράθεση 04.01.26 Upd: 13:28

Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ακολουθώντας τον πρωθυπουργό δεν είπε λέξη για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση - Σφοδρή αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Απόλυτος κυρίαρχος»: Αποθεώθηκε από τον πορτογαλικό Τύπο ο Παυλίδης (vids, pic)
Ποδόσφαιρο 04.01.26

«Απόλυτος κυρίαρχος»: Αποθεώθηκε από τον πορτογαλικό Τύπο ο Παυλίδης (vids, pic)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε ένα ακόμη χατ τρικ συνεχίζοντας της μοναδικές παραστάσεις του με τη φανέλα της Μπενφίκα και ο πορτογαλικός Τύπος έχει... ξεμείνει από αποθεωτικά σχόλια για τον Έλληνα επιθετικό.

Σύνταξη
Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
Ένοπλη ηγεμονία 04.01.26

Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
