Δύο μέλη συγκροτήματος της δημοφιλούς στη Λατινική Αμερική μουσικής κούμπια τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου στη διάρκεια υπαίθριας συναυλίας, το βράδυ προχθές Πέμπτης προς Παρασκευή, στο προάστιο Καραμπάιγιο της πρωτεύουσας του Περού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, με την προσπάθεια μεταφοράς τραυματισμένου μουσικού μετά την ένοπλη επίθεση).

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση ενόπλων εναντίον μουσικού συγκροτήματος στη Λίμα σε λίγους μήνες.

Ολες οι σφαίρες «προορίζονταν για εμένα», είπε ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος Carlos Miguel y Orquesta

Imágenes luego de la balacera en concierto de Carlos Miguel en Carabayllo. Se ve cuando llevan a un herido. pic.twitter.com/p6eIUQi8si — Carlos Viguria (@cviguria) January 2, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελία, άνδρας που κινείτο με μοτοσικλέτα πυροβόλησε αρκετές φορές προς τη σκηνή όπου έπαιζε το συγκρότημα Carlos Miguel y Orquesta.

Ενας περουβιανός κιθαρίστας κι ένας βενεζουελάνος τρομπονίστας διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Περού, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τον πανικό που επικράτησε. Διακρίνεται επίσης ένας τραυματισμένος μουσικός να απομακρύνεται στα χέρια από συναδέλφους του.

Ενοπλες επιθέσεις

Ο τραγουδιστής και επικεφαλής του συγκροτήματος, ο Κάρλος Μιγκέλ Μοράλες, εμφανίστηκε βέβαιος σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο ίδιος. «Ολες (σ.σ. οι σφαίρες) προορίζονταν για εμένα», είπε.

#LoÚltimo | #Cámara captó el #ataque a balazos contra #CarlosMiguel y #Orquesta. Asistentes salieron desesperados ante el atentado #criminal en #Carabayllo. Iban dos en una moto y dispararon sin piedad. Músicos en todo el país continúan bajo la mirada del crimen organizado. pic.twitter.com/ZKhCBiRyEp — Omar Coca (@OmarCoca_) January 2, 2026

Τον Οκτώβριο, τέσσερις μουσικοί από το συγκρότημα Agua Marina τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λίμα.

Τον Μάρτιο, ο τραγουδιστής Πάουλ Φλόρες σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων εναντίον λεωφορείου με το οποίο το συγκρότημά του – Armonia 10 – επέστρεφε από συναυλία στο ανατολικό τμήμα της περουβιανής πρωτεύουσας.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ fue víctima de un ataque armado mientras ofrecía una presentación en el distrito de Carabayllo. Dos de sus integrantes resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales.… pic.twitter.com/n8jFtvMp6C — Exitosa Noticias (@exitosape) January 2, 2026

Πολλά συγκροτήματα της μουσικής κούμπια – πρόκειται για είδος εξαιρετικά δημοφιλές στο Περού και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής – έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο κυκλωμάτων εκβιαστών.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνηση του Περού κήρυξε την πρωτεύουσα Λίμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βγάζοντας τον στρατό στους δρόμους προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένη εγκληματικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ