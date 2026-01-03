Με την κλασική ερυθρόλευκη στον τελικό ο Ολυμπιακός (pic)

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Betsson Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (3/1, 17.00 / MEGA) οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν με ανάρτησή τους στα social media, την εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστούν.

Συγκεκριμένα, οι νταμπλούχοι θα παραταχθούν με την κλασική ριγωτή ερυθρόλευκη εμφάνιση, την οποία οι άνθρωποι των Πειραιωτών τοποθέτησαν στο χορτάρι του γηπέδου που σε λίγες ώρες θα δοθεί ο μεγάλος αγώνας που θα κρίνει και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: