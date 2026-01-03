Με την κλασική ερυθρόλευκη στον τελικό ο Ολυμπιακός (pic)
Με την ριγωτή ερυθρόλευκη θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, όπως έκαναν γνωστό οι Πειραιώτες μέσω των social media.
- Λιανεμπόριο 2025 - Mια χρονιά «αποχαιρετισμών» για ιστορικά brands που δεν άντεξαν
- Λαϊκές αγορές: Ξεκινούν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου
- Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Βόλου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
- Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις
Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Betsson Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο (3/1, 17.00 / MEGA) οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν με ανάρτησή τους στα social media, την εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστούν.
Συγκεκριμένα, οι νταμπλούχοι θα παραταχθούν με την κλασική ριγωτή ερυθρόλευκη εμφάνιση, την οποία οι άνθρωποι των Πειραιωτών τοποθέτησαν στο χορτάρι του γηπέδου που σε λίγες ώρες θα δοθεί ο μεγάλος αγώνας που θα κρίνει και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
- Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
- LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
- Η ενδεκάδα του ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (pic)
- Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (pic)
- Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
- Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
- LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις