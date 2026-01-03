Χανιά: Έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και εκπυρσοκρότησε
Ένα σοβαρό ατύχημα που παραλίγο να οδηγήσει σε οικογενειακή τραγωδία συνέβη χθες, Παρασκευή (2/1) στην Κρήτη
Σοκ το βράδυ της Παρασκευής (2/01) στα Χανιά, όταν ένας 36χρονος πυροβόλησε κατά λάθος τον μεγαλύτερο αδελφό του με καραμπίνα.
Σύμφωνα με το neakriti, όλα συνέβησαν ενώ ο 36χρονος καθάριζε την καραμπίνα και φώναξε τον 38χρονο για να του τη δείξει. Κατά τη διάρκεια της περιεργασίας του όπλου, για άγνωστο λόγο, η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα ο 38χρονος να τραυματιστεί σε χέρι και πόδι.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο μικρότερος αδελφός συνελήφθη από τις αρχές και η κυνηγητική καραμπίνα κατασχέθηκε.
