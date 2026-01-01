Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»
Τις ευχές του για το 2026 έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης μέσω μηνύματος που απηύθυνε.
Ο κ. Κακλαμάνης ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά».
Ολόκληρο το μήνυμα του προέδρου της Βουλής:
«Ελληνίδες και Έλληνες,
με ρίζα ή με ψυχή στην Ελλάδα,
σε κάθε γωνιά της και παντού στον κόσμο,
Χρόνια Πολλά!
Μέσα από την καρδιά μου, στέλνω στον καθένα σας τις ευχές μου για υγεία, καλοτυχία, ειρήνη και αγάπη.
Εύχομαι το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά…
Ας είναι λοιπόν, οι επιλογές όλων μας -από τη Βουλή ως τη ζωή- να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα, από σήμερα και για πάντα.
Καλή Χρονιά!».
