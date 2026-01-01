Συνταγή: Γιορτινό μωσαϊκό με pistachio butter

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει από το Buongiorno, την ποδιά του σεφ φόρεσε η φόρεσε η Babygram by Clio, παρουσιάζοντας μια συνταγή για να μπει όσο πιο γλυκά (και υγιεινά) γίνεται το 2026.

Η Babygram by Clio μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γιορτινό μωσαϊκό με pistachio butter.

Μια συνταγή πανεύκολη, πεντανόστιμη, με λίγα υλικά και διαφορετική από το κλασικό μωσαϊκό που ξέρουμε.

Τα υλικά

250 γρ. βούτυρο

250 γρ. βούτυρο από πράσινο φιστίκι Αιγίνης

200 γρ. μέλι

υγρή βανίλια

100 γρ. φιστίκια πράσινα

400 γρ. βρώμη

120 γρ. λάδι καρύδας

Η εναλλακτική

Όποιος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη βρώμη, μπορεί να την αντικαταστήσει με τριμμένο μπισκότο.

Η διαδικασία

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το βούτυρο από πράσινο φιστίκι Αιγίνης, το βούτυρο, το μέλι, τη βρώμη, το λάδι καρύδας, τα πράσινα φιστίκια και την υγρή βανίλια.

Χτυπάμε καλά μέχρι να δέσει το μείγμα.

Όταν είναι έτοιμο το μείγμα, παίρνουμε μια φόρμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου για να είμαστε στο πνεύμα), ρίχνουμε στη βάση του τριμμένο φιστίκι και προσθέτουμε από πάνω το μείγμα.

Το γλυκό δεν θέλει ψήσιμο – βάζουμε τη φόρμα στην κατάψυξη για τρεις ώρες και το μωσαϊκό είναι έτοιμο.

Σημείωση: Με το συγκεκριμένο μείγμα, εκτός από μωσαϊκό μπορούμε να φτιάξουμε και energy balls.