Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Η επιστροφή των superheroes, το πείραμα του Τομ Κρουζ και η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: Οι πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026
Προσεχώς 01 Ιανουαρίου 2026 | 11:53

Η επιστροφή των superheroes, το πείραμα του Τομ Κρουζ και η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: Οι πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026

Δέκα ταινίες που θέλουν να κερδίσουν το στοίχημα του box office και των βραβείων μέσα στο 2026.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Η χρονιά που έφυγε ήταν λίγο περίεργη για τον χώρο του θεάματος. Όχι ότι δεν βγήκαν καλές παραγωγές και επιτυχημένα φιλμ στις σκοτεινές αίθουσες, αλλά οι ταινίες στις οποίες είχαν ποντάρει τα μεγάλα στούντιο έδειξαν να ζορίζονται.

Το 2025 ήταν μια χρονιά που ο κόσμος έδειξε να γυρίζει (ελαφρώς) την πλάτη του στα «σιγουράκια» και ψάχτηκε για κάτι διαφορετικό. Μπορεί για τους περισσότερους τα 500 εκατ. δολάρια στο box office να θεωρούνται επιτυχία, ωστόσο όταν από πίσω σου έχεις franchise της Marvel και σταρ τύπου Ντουέιν Τζόνσον, το αποτέλεσμα θεωρείται μέτριο.

Για αυτό, τα μεγάλα στούντιο είναι αποφασισμένα να πάρουν το «αίμα» τους πίσω μέσα στο 2026 – με όποιον τρόπο μπορούν. Με sequels, με remakes, με την επιστροφή επιτυχημένων χαρακτήρων και με τη δημιουργία all-star cast.

Αυτές είναι οι δέκα πολυαναμενόμενες ταινίες, που θέλουν να κερδίσουν το στοίχημα του box office και των βραβείων μέσα στο 2026.

Michael | 24 Απριλίου

YouTube thumbnail

Η μόδα με τις βιογραφικές μουσικές ταινίες καλά κρατάει. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Μάικλ Τζάκσον να βρει τον δρόμο του για τις σκοτεινές αίθουσες. Στο πρώτο μέρος του φιλμ – ναι, θα ακολουθήσει και δεύτερο, ο Τζααφάρ Τζάκσον θα υποδυθεί τον βασιλιά της pop, στο ξεκίνημά του με τους Jackson 5 έως τις πρώτες solo επιτυχίες του.

Για την ιστορία, ο Τζααφάρ είναι ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | 1 Μαΐου

YouTube thumbnail

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada, για ένα ταξίδι στον κόσμο της μόδας, της κόντρας και της επιτυχίας. Από τις ταινίες «σιγουράκια» για επιτυχία.

The Mandalorian and Grogu | 22 Μαΐου

YouTube thumbnail

Μετά από επτά χρόνια «σιωπής», ο κόσμος του Star Wars επιστρέφει στις σκοτεινές αίθουσες έστω και με μια ταινία εκτός της σειράς των Skywalker. Ο Πέδρο Πασκάλ ως Din Djarin, έχοντας δίπλα του το Baby Yoda, ξεκινούν μια περιπέτεια σε έναν γαλαξία μακριά από εδώ. Μαζί τους η Σιγκούρνι Γουίβερ και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

Toy Story 5 | 19 Ιουνίου

YouTube thumbnail

Ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα animations όλων των εποχών, επιστρέφει για μια νέα περιπέτεια. Ο Γούντι, ο Μπαζ και η υπόλοιπη «συμμορία» παραδοσιακών παιχνιδιών ενώνεται και πάλι για να αντιμετωπίσει έναν νέο… εχθρό: την τεχνολογία.

Supergirl | 26 Ιουνίου

YouTube thumbnail

Μετά την κυκλοφορία του Superman την περασμένη χρονιά και την «έτσι κι έτσι» υποδοχή του φιλμ στη νέα εποχή των DC Studios, το Supergirl έρχεται για να προσθέσει ένα νέο κομμάτι στο παζλ που θέλει να φτιάξει ο Τζέιμς Γκαν. Η Μίλι Άλκοκ υποδύεται την ξαδέρφη του Man of Steel και είναι αρκετά punk rock σε σχέση με το καλό παιδί διάσημο συγγενή της.

Moana | 10 Ιουλίου

YouTube thumbnail

Ένα ακόμα live-action remake από τη Disney, που παρά την αποτυχία του Snow White το 2025, επιμένει και επαναφέρει στις αίθουσες το επιτυχημένο Moana. Ο Ντουέιν Τζόνσον θα δώσει σάρκα και οστά στον Maui, ενώ η 19χρονη Κάθριν Λαγκάια αναλαμβάνει τον απαιτητικό ρόλο της Moana.

Οδύσσεια | 17 Ιουλίου

YouTube thumbnail

Είναι ο ορισμός της πολυαναμενόμενης ταινίας για το 2026. Ο Κρίστοφερ Νόλαν θέλει να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της Οδύσσειας, έχοντας στο πλευρό του την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ – Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και η λίστα δεν έχει τέλος.

Spider-Man Brand New Day | 31 Ιουλίου

YouTube thumbnail

Από τους λίγους ήρωες της Marvel που κατάφεραν να επιβιώσουν εμπορικά μετά το τέλος των original Avengers. Ο Spider-Man του Τομ Χόλαντ επιστρέφει 5 χρόνια μετά το No Way Home και λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του Doomsday, θέλοντας να ξεπεράσει ξανά το 1 δισ. δολάρια στο box office.

Digger | 2 Οκτωβρίου

YouTube thumbnail

Μετά από περίπου μια δεκαετία, που εμφανίζεται μόνο σε ήδη επιτυχημένα franchises, ο Τομ Κρουζ παίρνει το ρίσκο και πρωταγωνιστεί στο Digger του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου. Ο σταρ του Χόλιγουντ θα μεταμορφωθεί στον πιο ισχυρό άνθρωπο του πλανήτη που θέλει να γίνει ο σωτήρας της ανθρωπότητας.

Avengers: Doomsday | 18 Δεκεμβρίου

YouTube thumbnail

Μια ταινία στην κατηγορία «τα παίζω όλα για όλα για να κυριαρχήσω και πάλι στις σκοτεινές αίθουσες» από την Marvel. Το τέλος των original Avengers έφερε μέτριες εμπορικές ημέρες στο μεγάλο στούντιο, που αποφάσισε να φέρει τα δυνατά του χαρτιά πίσω (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Κρις Χέμσγουορθ), θέλοντας έτσι το Doomsday να σαρώσει ότι βρει μπροστά του. Το αν θα τα καταφέρει είναι μια άλλη συζήτηση.

Τράπεζες
Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

