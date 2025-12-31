Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Στο σφυρί ξανά η ακίνητη περιουσία του – Πόσα σπίτια του κινδυνεύουν

Για τις 28 Ιανουαρίου 2026 δρομολογείται επαναληπτικός πλειστηριασμός για ακίνητα που έχει στην κατοχή του ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και η σύζυγός του στην περιοχή της Αιγιαλείας, που βγήκαν αρχικά στις 19 Νοεμβρίου.

Σε εκείνη τη φάση έγιναν τρεις πλειστηριασμοί, εκ των οποίων ο βασικός ήταν άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του newmoney.

Τι βγαίνει στο σφυρί

Το νέο σφυρί, με επισπεύδουσα τη doValue, στρέφεται κατά του Ασημάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Ο πλειστηριασμός αφορά οικόπεδο με τα εντός αυτού κτίσματα, ήτοι μία διώροφη οικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη και ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005, δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης.

Το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Το ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, του Δήμου Αιγιαλείας, και διαθέτει πρόσοψη στον αιγιαλό.

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Το σπίτι στην Κηφισιά που χάθηκε

Στις 5 Φεβρουαρίου 2025 βγήκε στο σφυρί (και άλλαξε χέρια) ακίνητο του στην Κηφισιά. Πρόκειται για οικόπεδο 392,51 τ.μ. στη θέση Φοίνιξ-Αδάμες Νέας Κηφισιάς επί της οδού Ήρας 1, εντός του οποίου υπάρχει ημιτελής και επί της ουσίας εγκαταλελειμμένη διώροφη οικία συνολικής διαμορφωμένης μικτής επιφάνειας 354,02 τ.μ.