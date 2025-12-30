Η επιστροφή των βαμπίρ: Αυτό είναι το κούρεμα – trend του 2026;
Λίγο gothic και λίγος ρομαντισμός - το vambire κούρεμα επιστρέφει στη μόδα;
Το vampire haircut είναι το hair trend που θα κυριαρχήσει το 2026 και οι αναζητήσεις για αυτό έχουν ήδη «χτυπήσει» κόκκινο -σύμφωνα με το Pinterest φτάνουν στο 40%. Η dark αισθητική και το ρομαντικό – gothic κούρεμα φαίνεται πως θα έχουν την τιμητική του τη νέα χρονιά και αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση στα Google searches. Συγκεκριμένα, οι αναζητήσεις για το “dark romantic makeup” έχουν αυξηθεί κατά 160%, για το “vampire beauty” κατά 90%, για την “carmilla aesthetic” κατά 60% και για τα “gothic coffin nails” κατά 180%.
Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να νομίζετε ότι το vampire haircut δεν είναι για εσάς, αλλά αν ο κομμωτής σας το προσαρμόσει με βάση το στιλ σας, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τον τύπο των μαλλιών σας, θα σας ταιριάζει γάντι. Γενικότερα, ένα vampire haircut περιλαμβάνει μια πιο κοντή σε μήκος φράντζα κι έντονο φιλάρισμα, που βοηθάει για να δημιουργείται αυτή η ιδιαίτερη ατημέλητη και αβίαστη υφή στα μαλλιά. Ωστόσο, εάν δε θέλετε να κόψετε τόσο κοντή φράντζα, μπορείτε κάλλιστα να πάτε με μια πιο μακριά σε μήκος που αγγίζει σχεδόν τη γέφυρα της μύτης και θα δώσει μια πιο αισθησιακή πινελιά στις εμφανίσεις σας.
Η γοητεία του vampire haircut βρίσκεται στην ατέλειά του. Αυτό σημαίνει ότι το styling είναι εύκολο αφού δε χρειάζεται να είναι τέλειο. Θα χρειαστείτε σίγουρα ένα σπρέι υφής, το οποίο θα δώσει αυτό το ατημέλητο look στα μαλλιά σας, που είναι εμπνευσμένο από τα hairstyles της δεκαετίας του ’90. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιο sleek κι επίσημο look πηγαίνοντας όλα τα μαλλιά σας πίσω -αυτό είναι πιο εύκολο εάν η φράντζα σας έχει μεγαλύτερο μήκος. Ξεκινήστε εφαρμόζοντας ένα gel σε όλα τα μαλλιά σας και με μια χτένα πηγαίνετέ τα όλα προς τα πίσω. Προαιρετικά, μπορείτε να γυρίσετε ελαφρώς τις άκρες προς τα έξω, για να υπάρχει μια διακριτική κίνηση. Ψεκάστε με λακ για λάμψη και κράτημα και είστε έτοιμες.
