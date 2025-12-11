Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Hair trends: Τα 5 must χτενίσματα του χειμώνα
Στυλ 11 Δεκεμβρίου 2025 | 06:30

Hair trends: Τα 5 must χτενίσματα του χειμώνα

Αυτά είναι τα hair trends που θα κάνουν «θραύση» μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η χειμερινή σεζόν έχει μερικά ενδιαφέροντα και μοναδικά hair trends να μας συστήσει, οπότε εάν σκέφτεστε να κάνετε μια αλλαγή στα μαλλιά σας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Φέτος ήταν ξεκάθαρα η χρονιά του καρέ, αίσθηση έχουν κάνει και άλλες τάσεις, όπως τα κουρέματα που δε χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση και τα «πλούσια» hair colors. Τη νέα χρονιά, πάντως, ετοιμαστείτε να δείτε ανάλαφρα χτενίσματα, κοντά μήκη με πολύ φιλάρισμα, σκούρες αποχρώσεις  εμπνευσμένες από τον εσπρέσο και πολλά ακόμη που θα ανακαλύψετε παρακάτω.

Pixie hair

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chris Appleton (@chrisappleton1)

Εάν αγαπάτε τα πολύ κοντά μαλλιά, πιο κοντά από ένα bob haircut, τότε το pixie look είναι κομμένο και ραμμένο για εσάς. Φέτος βλέπουμε μια μεγάλη επιστροφή στα πιο κοντά μήκη, κάτι που συνδέεται με το ευρύτερο κύμα μινιμαλισμού που επικρατεί και είναι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’90. Το μήκος είναι εξαιρετικά κοντό, στο ύψος του αυχένα, ενώ στο πάνω μέρος του κεφαλιού είναι πιο μακρύ, για να δίνει μια ωραία κίνηση στα μαλλιά. Το pixie haircut ταιριάζει υπέροχα σε λεπτά  μαλλιά, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί από τον κομμωτή και στην πιο χοντρή τρίχα αφήνοντας λίγο επιπλέον μήκος στην κορυφή των μαλλιών.

Βελούδινοι φιόγκοι

Το βελούδινο ύφασμα είναι χειμωνιάτικο και πολυτελές και προσθέτει μια εορταστική, ρομαντική πινελιά σε κάθε εμφάνιση. Απλώς πιάστε τα μαλλιά σας σε μια χαμηλή ή μεσαίου ύψους αλογοουρά, στερεώστε τη με ένα λαστιχάκι στο χρώμα των μαλλιών σας και προσθέστε έναν βελούδινο φιόγκο στη βάση της για να κάνετε το ponytail σας πιο ιδιαίτερο. Επίσης, οι βελούδινοι φιόγκοι ταιριάζουν τέλεια και στα σινιόν ή τις πλεξούδες αναβαθμίζοντας αμέσως τα hair looks σας.

Όγκος στα μαλλιά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Clayton Hawkins (@claytonhawkins)

Η αισθητική της δεκαετίας του ’90 εξακολουθεί να κάνει αισθητή την παρουσία της στον κόσμο της ομορφιάς, ειδικά στις τάσεις στα μαλλιά. Τα μαλλιά με όγκο, είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο δυνατές προτάσεις της χειμερινής σεζόν. Για να πετύχετε αυτό το look στο σπίτι, ξεκινήστε εφαρμόζοντας μια ελαφριά μους για όγκο στις ρίζες και στη συνέχεια στεγνώστε τα μαλλιά σας τούφα-τούφα με μια στρογγυλή βούρτσα, ανασηκώνοντας τις ρίζες για έξτρα όγκο και τυλίγοντας κάθε τούφα γύρω από τη βούρτσα για να δημιουργήσετε χαλαρούς κυματισμούς. Ολοκληρώστε στεγνώνοντάς κάθε τούφα με λίγο δροσερό αέρα από το σεσουάρ, για να «κλειδώσετε» τη λάμψη κι εφαρμόστε τέλος ένα hair serum στις άκρες για απαλότητα.

Chocolate glaze

Αυτόν τον χειμώνα ετοιμαστείτε να δείτε περισσότερες σκούρες καστανές αποχρώσεις στα μαλλιά. Είναι ιδανικές για όποια γυναίκα θέλει να δώσει μια σοφιστικέ και κομψή πινελιά στις εμφανίσεις της, ενώ δε χρειάζονται πολλή συντήρηση. Για επιπλέον διάσταση στο αποτέλεσμα, ζητήστε από τον κομμωτή σας να σας δημιουργήσει μια σκούρα καστανή βάση και από πάνω να κάνει διακριτικές καστανόξανθες ανταύγειες -ή ακόμη και σε έναν κανελί τόνο.

Mushroom blonde

Το πλατινέ ξανθό περνάει σε δεύτερη μοίρα αυτόν τον χειμώνα, δίνοντας τη θέση του σε πιο απαλές αποχρώσεις του ξανθού. Στο παιχνίδι λοιπόν μπαίνει το mushroom blonde, που έρχεται ως η επόμενη κομψή, ήσυχη εναλλακτική στα λαμπερά ή παγωμένα ξανθά που βλέπαμε παντού το καλοκαίρι, εξηγούν οι κολορίστ.  Οι κομμωτές προτείνουν τη χρήση ενός hair gloss ή toner κι ενός σπρέι λάμψης στη ρουτίνα σας, για να διατηρήσετε τον ψυχρό, απαλό αυτό τόνο αναλλοίωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

* Πηγή: Vita

Economy
Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

