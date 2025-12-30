Πατέρας τριών παιδιών καταδικάστηκε για κακοποίηση – Η μητέρα ανέλαβε την αποκλειστική επιμέλεια

Μια υπόθεση που συγκλονίζει, με πρωταγωνίστρια μια άγαμη μητέρα τριών παιδιών, φέρνει στο φως την ακραία συμπεριφορά ενός πατέρα που όχι μόνο κακοποιούσε τα παιδιά του, αλλά και παραπλανούσε δικαστήρια και κοινωνία.

Η καταδίκη στα Χανιά

Τον Μάρτιο του 2025, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, ένας πατέρας τριών παιδιών καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή, για χαστούκι στην 8χρονη κόρη του και ύβρεις. Ο ίδιος αρνήθηκε τα γεγονότα, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν στα Χανιά μόνο για να δει τα παιδιά, ενώ ισχυρίστηκε ότι «το παιδί δεν ήθελε να τον αγκαλιάσει».

Το νέο κεφάλαιο στην Αθήνα – Ασφαλιστικά μέτρα με αίτημα προσωρινής διαταγής

Η μητέρα προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζητώντας άμεση ρύθμιση επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα παιδιά, επισημαίνοντας τον άμεσο κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Το δικαστήριο της έδωσε πλήρη δικαίωση, αναθέτοντάς της, με την προσωρινή διαταγή, την αποκλειστική επιμέλεια στη μητέρα και αυξάνοντας τη διατροφή των παιδιών.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες από τη δίκη της προσωρινής διαταγής

Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι είναι άπορος, και μέσω του συνηγόρου του κατέστησε σαφές ότι θα ζητήσει συνεπιμέλεια.

Η πλευρά της μητέρας ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας, επέδειξε ακραία επιθετική και λεκτική βία απέναντι στα παιδιά και στη μητέρα. Ένα συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι έσερνε στο πάτωμα με βία ένα εκ των τέκνων του για να πάει να εξαναγκάζει το παιδί να πλύνει το δόντια του. Η 35χρονη περιέγραψε με λεπτομέρειες την καθημερινή συμπεριφορά του 57χρονου απέναντι στην ίδια και τα παιδιά κάνοντας λόγο για προσβολές, φωνές, λεκτική και σωματική βία.

Από την πλευρά του ο 57χρονος αρνήθηκε τα πάντα, με το δικαστήριο ωστόσο να μην πείθεται και να αναθέτει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών στην μητέρα τους, αυξάνοντας μάλιστα και τη διατροφή που θα τους καταβάλλει ο 57χρονος.

«Η δικαισύνη μίλησε» τονίζει η δικηγόρος της μητέρας

Την έκβαση της υπόθεσης σχολιάζει στο in, η δικηγόρος της 35χρονης μητέρας, Χριστίνα Αντωνοπούλου.

«Η δικαιοσύνη μίλησε καθαρά. Είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της απόφασης της προσωρινής διαταγής καθώς η αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών ανήκει στη μητέρα τους, και η διατροφή τους αναπροσαρμόστηκε όπως επιβάλλεται για την προστασία τους. Δεν θα επιτρέψουμε καμία αυθαίρετη παρέμβαση, καμία δικαιολογία και καμία υποκρισία. Τα παιδιά είναι πλέον ασφαλή, και η ψυχική τους ηρεμία αδιαπραγμάτευτη. Κάθε απόπειρα παραβίασης αυτού του δικαιώματος θα πέσει πάνω σε σίγουρη νομική αντίδραση».