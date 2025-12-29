Ο Έμερι θέλει να πιάσει στον… ύπνο την Άρσεναλ

Το μεγάλο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Άστον Βίλα στο Emirates βάζει «φωτιά» στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ και το αποτέλεσμα της αυριανής αναμέτρησης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της «μάχης» για την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Άρσεναλ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά η Βίλα είναι το τελευταίο διάστημα η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο Νησί κι αυτό λέει πολλά.

Αν μάλιστα στο εκπληκτικό σερί νικών (έντεκα) προσθέσει κάποιος ότι οι «χωριάτες» προέρχονται από μια τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Τσέλσι, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ομάδα του Μπέρμιγχαμ πάει ξανά στο Λονδίνο για να γράψει νέο «έπος».

Let the mind games begin! Aston Villa manager Unai Emery piles pressure on old side ahead of crunch clash – by insisting the Gunners are title favourites https://t.co/EpOQMdbc9r — Daily Mail Sport (@MailSport) December 29, 2025

Αυτό διότι μια νίκη επί των «κανονιέρηδων» θα σημαίνει την επίτευξη ενός απίστευτου ρεκόρ συνεχόμενων νικών στην ιστορία της Άστον Βίλα και είναι λογικό ο Έμερι και οι παίκτες του να θέλουν να γράψουν τα ονόματα τους με χρυσά γράμματα στο «Βίλα Παρκ».

Η αποστολή βέβαια της ομάδας του Μπέρμιγχαμ κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι, καθώς απέναντι στην Βίλα θα βρεθεί η πρωτοπόρος, Άρσεναλ και ο Ουνάι Έμερι είχε μόνο καλά λόγια για να πει για τους πρωτευουσιάνους.

Ο προπονητής των «χωριατών» αποθέωσε την ομάδα του Λονδίνου και χαρακτήρισε την Άρσεναλ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι είναι το πιο δύσκολο τεστ που έχουμε αντιμετωπίσει μέσα στην χρονιά κι όλοι καταλαβαίνουν για ποιους λόγους», τόνισε αρχικά ο Έμερι και συνέχισε λέγοντας.

«Η Άρσεναλ είναι φανταστική ομάδα και με τις μεταγραφές που έκανε το περασμένο καλοκαίρι, δημιούργησε ένα εξαιρετικό ρόστερ.

Για μένα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος κι αυτό φανερώνει και την δυσκολία που έχει η αποστολή μας στον αυριανό αγώνα.

Η Άρσεναλ είναι στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων χρόνων κι εμείς θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε τον στόχο μας στο Emirates.

Πολλοί με ρωτούν για τις δικές μας πιθανότητες, σε ότι αφορά την μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για πρωτάθλημα στα τέλη Δεκεμβρίου.

Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι για να αντέξουμε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αυτό είναι σίγουρο κι αυτό άλλωστε έχω πει στους παίκτες μου».

Η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι τρεις βαθμοί και αν η Βίλα καταφέρει να πάρει τη νίκη στο Λονδίνο, θα πιάσει τους «κανονιέρηδες», αλλά παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία στην δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, Μάντσεστερ Σίτι, να ξεπεράσει την Άρσεναλ.