ΑΕΚ: Πρώτη μεταγραφή ο Βούλγαρος διεθνής Μάρτιν Γκεοργίεφ
Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός, Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι παίκτης της ΑΕΚ και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της Ένωσης για τη χειμερινή περίοδο.
Η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη χειμερινή περίοδο είναι γεγονός! Η Ένωση συμφώνησε με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου διεθνή στόπερ, Μάρτιν Γκεοργίεφ, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.
Οι διαδικασίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με τον ποδοσφαιριστή να ολοκληρώνει τις καθιερωμένες εξετάσεις στην Αθήνα ενώ δεν αποκλείεται να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή μέσα στη μέρα. Φέτος ο Γκεοργίεφ έχει αγωνιστεί σε 20 ματς συνολικά και έχει πετύχει ένα γκολ ενώ με την Εθνική ανδρών της χώρας έχει τρεις συμμετοχές
Το θετικό είναι πως μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις των στόπερ ενώ έχει αρκετά ματς στην καριέρα του και ως δεξί μπακ. Κάτι που έψαχνε η ΑΕΚ, δηλαδή έναν κεντρικό αμυντικό που να μπορεί να δίνει λύσεις και στο δεξί άκρο της άμυνας όπου στην ουσία υπάρχει μόνο ο Ρότα.
Στη Σλάβια ανήκει από το 2021 και είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε και από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, η οποία τον απέκτησε το 2022 ως δανεικό για την Κ19 και έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στην ομάδα της Βουλγαρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 το όνομά του είχε συμπεριληφθεί από τον Guardian στα 60 πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
- Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
- «Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
- Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
- Ο Έμερι θέλει να πιάσει στον… ύπνο την Άρσεναλ
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του Betsson Super Cup
- Ο πυγμάχο, Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς (vid+pics)
- Αρτέτα: «Θέλουμε φρούριο το Emirates, κάθε αντίπαλος να υποφέρει»
- Στις… πλάτες του Λαουτάρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις