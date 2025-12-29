ΑΕΚ: Πρώτη μεταγραφή ο Βούλγαρος διεθνής Μάρτιν Γκεοργίεφ

Η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη χειμερινή περίοδο είναι γεγονός! Η Ένωση συμφώνησε με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου διεθνή στόπερ, Μάρτιν Γκεοργίεφ, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Οι διαδικασίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με τον ποδοσφαιριστή να ολοκληρώνει τις καθιερωμένες εξετάσεις στην Αθήνα ενώ δεν αποκλείεται να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή μέσα στη μέρα. Φέτος ο Γκεοργίεφ έχει αγωνιστεί σε 20 ματς συνολικά και έχει πετύχει ένα γκολ ενώ με την Εθνική ανδρών της χώρας έχει τρεις συμμετοχές

Το θετικό είναι πως μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις των στόπερ ενώ έχει αρκετά ματς στην καριέρα του και ως δεξί μπακ. Κάτι που έψαχνε η ΑΕΚ, δηλαδή έναν κεντρικό αμυντικό που να μπορεί να δίνει λύσεις και στο δεξί άκρο της άμυνας όπου στην ουσία υπάρχει μόνο ο Ρότα.

Στη Σλάβια ανήκει από το 2021 και είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε και από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, η οποία τον απέκτησε το 2022 ως δανεικό για την Κ19 και έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στην ομάδα της Βουλγαρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 το όνομά του είχε συμπεριληφθεί από τον Guardian στα 60 πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.