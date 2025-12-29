Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις
29 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Τα essentials για χιονισμένες εξορμήσεις

Οι πιο χαλαρές μέρες των γιορτών είναι ιδανικές για εξορμήσεις ή ολιγοήμερες αποδράσεις παρέα με τους αγαπημένους σου και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να σου μείνουν αξέχαστες!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Spotlight

Οι χιονισμένες εξορμήσεις έχουν μια μαγεία που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Ο καθαρός αέρας, το λευκό τοπίο και η αίσθηση ελευθερίας κάνουν κάθε απόδραση στο βουνό μια μικρή τελετουργία χαλάρωσης και διασκέδασης.

Για να την απολαύσεις όμως πραγματικά — χωρίς κρύο, άγχος και χωρίς να… ξεχάσεις τα απαραίτητα— χρειάζεσαι τον σωστό εξοπλισμό. Από ζεστά μπουφάν και αδιάβροχα γάντια μέχρι μάσκες σκι και στιβαρές βαλίτσες καμπίνας, αυτά είναι τα must‑have που δεν πρέπει να λείπουν από καμία χειμερινή βαλίτσα.

Θα τα βρεις όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε πάνω από 12.000.000 επιλογές. Θα τα παραλάβεις όλα εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση, χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Ξεκίνα από τη βαλίτσα

Για μια εκδρομή στο βουνό, ειδικά εάν είναι χιονισμένο, θα χρειαστείς μια βαλίτσα ανθεκτική, ελαφριά και εύκολη στη μετακίνηση. Ιδανικές επιλογές αποτελούν η σκληρή βαλίτσα καμπίνας της Lavor, στιβαρή και ιδανική για weekend trips ή η compact και πρακτική βαλίτσα καμπίνας Felbags, που συνδυάζει κομψότητα και ανθεκτικότητα με ευρύχωρο εσωτερικό.

Απαραίτητο το ζεστό μπουφάν

Το μπουφάν είναι το Α και το Ω στο κρύο. Θέλεις κάτι ζεστό, αντιανεμικό και άνετο που επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων, ώστε να απολαύσεις στο έπακρο τις βόλτες σου στο βουνό. Stylish, ζεστό και ιδανικό για βόλτες στο χιόνι, το μακρύ Calvin Klein puffer εντυπωσιάζει και αναδεικνύει κάθε look.

Για εκείνον, το αδιάβροχο και αντιανεμικό, North Face Quest Hooded είναι η ιδανική επιλογή, καθώς συνδυάζει την πρακτικότητα με το casual στυλ, προσφέροντας άνεση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Για μια πιο urban επιλογή, εξίσου όμως ζεστή προτίμησε το Tommy Hilfiger puffer.

Μπότες που θα σε κρατήσουν ζεστό

Όταν μιλάμε για χιονισμένες εξορμήσεις, οι μπότες είναι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι του εξοπλισμού. Θέλεις κάτι που να κρατάει τα πόδια σου στεγνά, ζεστά και σταθερά, είτε περπατάς σε παγωμένα μονοπάτια είτε απολαμβάνεις μια βόλτα στο χωριό. Ζεστές, cozy και στιλάτες, οι UGG Australia μπότες θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη.

Και τα UGG Australia παιδικά μποτάκια είναι τέλεια για μικρά παιδιά που τρέχουν, παίζουν και βουτάνε στο χιόνι χωρίς δεύτερη σκέψη!

Μάσκα σκι για να απολαύσεις τη θέα του βουνού

Ακόμα κι αν δεν κάνεις σκι, μια καλή μάσκα είναι απαραίτητη στο βουνό. Προστατεύει από τον αέρα, το χιόνι που πετάγεται, αλλά και την έντονη αντανάκλαση του ήλιου πάνω στο λευκό τοπίο. Η μάσκα σκι Tradesor είναι ιδανική για μέρες με έντονη ηλιοφάνεια, η Sinner Vorlage S χαρίζει σταθερή εφαρμογή σε κάθε καιρική συνθήκη ενώ η Uvex G.GL 3000 Pola είναι ιδανική για τις πιο απαιτητικές συνθήκες στο βουνό. Ο φιμέ φακός της, σε εντυπωσιακό πορτοκαλί χρώμα, προσφέρει εξαιρετική ορατότητα και προστασία από την αντηλιά, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε κάθε κατάβαση με αυτοπεποίθηση.

Γάντια για ζεστά χέρια

Τίποτα δεν χαλάει μια μέρα στο βουνό όσο τα παγωμένα δάχτυλα. Μάλιστα, τα χέρια είναι πρώτα σημεία του σώματος που συνήθως παγώνουν! Γι’ αυτό χρειάζεσαι γάντια που να είναι ζεστά, αδιάβροχα και ευέλικτα, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιείς το κινητό, να κουμπώνεις το μπουφάν ή να κρατάς τα μπατόν χωρίς δυσκολία.

Τα Burton Profile είναι ιδανικά για όσους θέλουν ζεστασιά, άνεση και ευελιξία ενώ τα Volcom Mittens έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους λάτρεις του σκι και του snowboard, συνδυάζοντας  την κομψότητα με την πρακτικότητα και εξασφαλίζοντας ζεστασιά και αντοχή.

Και για εκείνη που θέλει ζεστασιά, στυλ και πρακτικότητα, τα γάντια Iguana Alessia είναι η κατάλληλη επιλογή. Θα την κρατήσουν ζεστή για να μην χάσει λεπτό από τις καταβάσεις!

Κασκόλ για layering και προστασία

Τα κασκόλ δεν είναι απλώς αξεσουάρ, αλλά ένα βασικό κομμάτι του layering. Κρατάει τον λαιμό ζεστό, προστατεύει από τον αέρα και ολοκληρώνει το outfit σου με τον πιο cozy τρόπο. Το κασκόλ της Funky Buddha σε μπλε απόχρωση, προσφέρει ζεστασιά και ευχάριστη αίσθηση κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ ταιριάζει με όλα.

Αν όμως, προτιμάς κάτι πιο διαχρονικό, τότε ένα μαύρο κασκόλ είναι ιδανικό για καθημερινές βόλτες στο χιόνι ή στο χωριό.

Ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Business
Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

inWellness
inTown
Plus
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Ελλάδα 29.12.25

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Άρης: Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη

Ο Μπουσαΐντ αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ ο Ρέγες συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και χαφ.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29.12.25

«Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια - Θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα» λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Σύνταξη
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ελλάδα 29.12.25

Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Η τραγωδία σημειώθηκε σε απόκρημνη πλαγιά στα Βαρδούσια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους τέσσερις ορειβάτες, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Σύνταξη
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 – Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης
Ελλάδα 29.12.25 Upd: 11:56

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του Μετρό - Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης

Ο συρμός του μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Εθνική Άμυνα» μετά από βλάβη - Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
