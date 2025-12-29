«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τη γνώρισαν μέσα από την μεγάλη εισπρακτική επιτυχία του 1997 Τιτανικός. Ωστόσο, όταν η Κέιτ Γουίνσλετ υποδυόταν την Ρόουζ στο πλευρό του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ήταν ήδη ένα γνωστό όνομα και ανερχόμενο αστέρι της 7ης Τέχνης – το είχε κερδίσει με το σπαθί της δύο χρόνια νωρίτερα στην Λογική και Ευαισθησία του Ανγκ Λι.

Από τότε έχουν περάσει περίπου τρεις δεκαετίες και η 50χρονη ηθοποιός έχει δει την καριέρα της να περνάει από όλα τα στάδια – από ποιοτικό sex symbol μέχρι σταρ του Χόλιγουντ. Και όχι άδικα, καθώς η Κέιτ Γουίνσλετ είναι από τους καλλιτέχνες εκείνους που έχουν «όλο το πακέτο».

Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει ένα Όσκαρ, 5 BAFTA Awards, δύο Emmy, τρεις Χρυσές Σφαίρες αλλά και ένα Grammy – από τις λίγες ηθοποιούς που έχουν καταφέρει να διαπρέψουν σε όλα αυτά τα βραβεία.

Και όσο περνούν τα χρόνια, η Κέιτ Γουίνσλετ δεν χάνει τη λάμψη της – το αντίθετο μάλλον, μεγαλώνει σαν καλό κρασί. Ενώ συνέχιζει να εξάπτει το ενδιαφέρον του κόσμου με τις δηλώσεις της.

Πριν από λίγες ημέρες ήταν καλεσμένη στο podcast Team Deakins και μίλησε για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο βιογραφικό φιλμ του Πίτερ Τζάκσον Heavenly Creatures – η ταινία ακολουθεί την Τζουλιέτ, την Πολίν και την πολύπλοκη και εμμονική φιλία τους, που οδήγησε σε έναν φόνο.

Και όταν ρωτήθηκε κατά πόσο μετέφερε κάποιες από τις δικές εμπειρίες στον ρόλο της Τζουλιέτ, η Κέιτ Γουίνσλετ δεν είχε κανένα πρόβλημα να μιλήσει για τους πρώτους εφηβικούς ερωτικούς πειραματισμούς της.

«Θα πω κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Κάποιες από τις πρώτες μου εφηβικές ερωτικές εμπειρίες ήταν με κορίτσια. Φίλησα μερικά κορίτσια και φίλησα μερικά αγόρια» είπε η βραβευμένη ηθοποιός.

«Σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου ήμουν αρκετά περίεργη και πιστεύω κατάλαβα αρκετά αυτή τη έντονη σύνδεση που είχαν αυτές οι δύο κοπέλες στην ταινία» συμπλήρωσε η Κέιτ Γουίνσλετ.

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS | Mario Anzuoni