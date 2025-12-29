newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
ΕΕΤΤ: Σταθερή vs Κινητή τηλεφωνία – Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕΤΤ: Σταθερή vs Κινητή τηλεφωνία – Ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζει ριζικά

Η υπεροχή της κινητής τηλεφωνίας έναντι της σταθερής. Η επικοινωνία από σταθερό τηλέφωνο υποχώρησε κατά περίπου 30% μέσα σε ένα χρόνο, δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΤΤ.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Η σταθερή τηλεφωνία εξελίχθηκε από απλές γραμμές σε ένα δίκτυο που σήμερα ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας. Όμως, χρόνο με τον χρόνο, χάνει τη «μάχη» με την κινητή τηλεφωνία. Τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το 2024 δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Μόνο μέσα σε ένα έτος, ο όγκος των κλήσεων από σταθερό μειώθηκε κατά σχεδόν 2 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2023. Η συνολική χρήση της σταθερής τηλεφωνίας έχει μειωθεί στο μισό σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Ένας οικιακός χρήστης αφιερώνει πλέον μόλις 38 λεπτά τον μήνα για κλήσεις από το σταθερό του.

Η σταθερή τηλεφωνία επιβιώνει πλέον στο πλευρό του ευρυζωνικού Internet. Η ομιλία έχει μεταφερθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στα κινητά δίκτυα και στις εφαρμογές δεδομένων

Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει υποχώρηση είναι πως το 2024 υποβλήθηκαν 342.998 αιτήσεις φορητότητας αριθμών σταθερής τηλεφωνίας, έναντι 377.176 αιτήσεων το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 9,1%. Αντίστοιχα, οι αριθμοί που μεταφέρθηκαν μειώθηκαν κατά 8,1% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενοι σε 318.265.

«Βασιλιάς» η κινητή τηλεφωνία και στα στοιχεία της ΕΕΤΤ

Η κινητή τηλεφωνία έχει γίνει το κύριο εργαλείο επικοινωνίας. Ο συνολικός όγκος κλήσεων από κινητά το 2024, εκτινάχθηκε στα 39,3 δισεκατομμύρια λεπτά, καλύπτοντας πλήρως το κενό που άφησε η σταθερή.

Η κυριαρχία οφείλεται κυρίως στο ότι το συντριπτικό ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου διαθέτει πλέον πακέτα με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ένας συνδρομητής συμβολαίου μιλάει κατά μέσο όρο 335 λεπτά τον μήνα από το κινητό του (σχεδόν 10 φορές περισσότερο από το σταθερό).

Είναι φανερό πως οι αριθμοί επιβεβαιώνουν σε απόλυτο βαθμό αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Ο τρόπος που επικοινωνούμε έχει αλλάξει ριζικά, και το σταθερό τηλέφωνο, από πρωταγωνιστής της καθημερινότητάς μας, έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Η μείωση χρήσης της σταθερής δεν έρχεται ως «κεραυνός εν αιθρία». Τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν πλέον λεπτά συνομιλίας «απεριόριστα προς όλους», κάνοντας το σταθερό να φαίνεται περιττό για εξερχόμενες κλήσεις.

Το WhatsApp, το Viber και το Messenger επιτρέπουν δωρεάν κλήσεις και βιντεοκλήσεις, χρησιμοποιώντας μόνο το Wi-Fi.

Οι νεότερες γενιές προτιμούν τα γραπτά μηνύματα (texting) ή τα ηχητικά μηνύματα, αποφεύγοντας την άμεση τηλεφωνική επαφή.

Υπηρεσίες Over the top

Η ΕΕΤΤ εκτιμά ότι η κλήσεις στην κινητή τηλεφωνία αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο καθώς ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός χρηστών εισέρχεται στις υπηρεσίες φωνής μέσω υπηρεσιών OTT (Over the top) στο διαδίκτυο, όπως Viber, What’s App, κ.λπ. χωρίς όμως να μπορεί να καταγράψει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που προσφέρονται ως εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο καθώς οι φορείς που τις λειτουργούν στην εγχώρια αγορά δεν ρυθμίζονται από την Εθνική Επιτροπή.

Κατά το 2024, καταγράφηκε νέα αύξηση στη χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών σε όλες τις υπηρεσίες, όπως τα λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας, τα σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων. Το 2024, ο όγκος των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών συνέχισε την ανοδική πορεία, σημειώνοντας αύξηση 38,7% και φθάνοντας τα 1.732 εκατ. GB έναντι 1.249 εκατ. GB το 2023.

Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό 89%, ενώ το υπόλοιπο 11%, μέσω άλλων φορητών συσκευών, με χρήση κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards) και Μ2Μ.

Ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων διακινήθηκε από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο με 905 εκατ. GB, έπονται οι χρήστες καρτοκινητής με 614 εκατ. GB και τέλος, οι εταιρικοί χρήστες με 213 εκατ. GB.

Ευρυζωνικές συνδέσεις

Στο τέλος του 2024, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 4.489.909 γραμμές, παρουσιάζοντας μικρή ετήσια μείωση 0,5%, ενώ η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφτασε στο 43,2%.

Οι γραμμές FTTH (Fiber to the Home) αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 72% στο τέλος του 2024, συνιστώντας το 14,2% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 8,2% τον Δεκέμβριο του 2023.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υπερ-υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 100 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν ποσοστό 37,4% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (32,6% στα τέλη του 2023).

Αναφορικά με την ευρυζωνική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, βάσει στοιχείων στο τέλος Ιουνίου 2024, η κάλυψη οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP) αυξήθηκε σημαντικά κατά 7,7 εκατοστιαίες μονάδες, από 38,4% σε 46,1%, υπολειπόμενη, ωστόσο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται σε 82,5% (έναντι 78,8% τον Ιούνιο του 2023).

Όσον αφορά τη συνολική σταθερή ευρυζωνική κάλυψη, η Ελλάδα με ποσοστό 97,2%  βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ (97,9%). Η συνολική κάλυψη 5G, αυξήθηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα, ανερχόμενη σε 99,8% τον Ιούνιο του 2024, πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (94,3%).

Τέλος, το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητών επικοινωνιών, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, ανήλθε σε 9.775.862 συνδέσεις, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,7% και καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 94%.

googlenews

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων
Τα πάνω & τα κάτω 28.12.25

Μισθοί δύο «ταχυτήτων» στην Ελλάδα – Το βαθύ χάσμα των μισθολογικών αποκλίσεων

Οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν ανοδική πορεία όμως η συνεχιζόμενη ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις. Στο μεταξύ, το χάσμα μεταξύ μισθωτών σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρομεσαίες, παραμένει μεγάλο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 29.12.25

Αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκε γυναίκα με ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Από τους ελέγχους της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκαν έντεκα οδηγοί να έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να απομακρυνθούν τα οχήματα με τη βοήθεια γερανού

Σύνταξη
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29.12.25

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
