«Πότε πέρασαν;»: Οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να απολαύσουν τις γιορτές

Βλέπετε την αντίστροφη μέτρηση την Πρωτοχρονιά και σκέφτεστε «δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι γιορτές τελείωσαν ήδη, ούτε που πρόλαβα να καθίσω και να τις απολαύσω». Σας ακούγεται γνώριμο;

Για τους περισσότερους από εμάς, ο Δεκέμβριος μοιάζει με ανεμοστρόβιλο. Το να μένουμε παρόντες και να απολαμβάνουμε τη στιγμή είναι ιδιαίτερα δύσκολο αν είμαστε άνθρωποι που νιώθουν έντονα ή παρασύρονται εύκολα στην υπερανάλυση του παρελθόντος ή στην ανησυχία για το μέλλον.

Η πρακτική της ενσυνειδητότητας είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η συνεχής έλξη του νου που σας στερεί την εμπειρία της εποχής.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να προσθέσετε διαλογισμό στη λίστα υποχρεώσεων των γιορτών για να αποκομίσετε τα οφέλη.

Υπάρχουν απλές, συγκεκριμένες στρατηγικές που μπορείτε να εφαρμόσετε από σήμερα για να παραμένετε στη στιγμή, ώστε η εποχή να μη σας προσπεράσει.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να περάσουν τις γιορτές «μέσα στο κεφάλι τους»

Η τάση για μηρυκασμό του παρελθόντος ή για πρόβλεψη μελλοντικών προβλημάτων μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ειδικούς ως υψηλός νευρωτισμός. Τα άτομα με αυτό το χαρακτηριστικό αντιδρούν πιο έντονα στο στρες, βιώνουν τα συναισθήματά τους βαθύτερα και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ηρεμήσουν σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο.

Και στο τέλος της χρονιάς, απλώς υπάρχει συνήθως ακόμη περισσότερο στρες. Καθυστερήσεις στα ταξίδια, αγορές δώρων, σχολικές γιορτές, διαχείριση των οικογενειακών επισκέψεων. Όλα αυτά συμβάλλουν σε έντονα συναισθήματα, δεύτερες σκέψεις και ανησυχία για το αν θα γίνουν όλα σωστά ή εγκαίρως.

Το σώμα μας είναι στο δωμάτιο, αλλά το μυαλό μας είναι τρία βήματα μπροστά ή δέκα πίσω, κάνοντας σχεδόν αδύνατο να απολαύσουν πραγματικά τη στιγμή.

Πώς να πάρετε στα χέρια σας το «τιμόνι» της προσοχής σας

Η ενσυνειδητότητα είναι το αντίθετο ενός νευρωτικού εγκεφάλου. Είναι η προσοχή στην παρούσα στιγμή, χωρίς κριτική και βοηθά στη διαχείριση άγχους, κατάθλιψης καθώς και του χρόνιου πόνου.

Παρότι ο παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας αυτής της στάσης είναι ο διαλογισμός, δεν χρειάζεται να αγοράσετε μαξιλάρι ή να τηρείτε πρακτική 30 λεπτών την ημέρα για να ωφεληθείτε.

Η «μαγεία» βρίσκεται σε μικρές, πρακτικές δεξιότητες που κρατάνε την προσοχή σας πίσω στη στιγμή. Δοκιμάστε μερικές από αυτές:

1. Η παύση των 30 δευτερολέπτων

Όταν παρατηρήσετε ότι το άγχος ή οι ενοχές ή οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα αρχίζει να γίνεται έντονο, εστιάστε στην αίσθηση του πατώματος κάτω από τα πόδια σας.

Εστιάζοντας σε κάτι απτό, όπως τα πόδια σας, «τραβάτε» στιγμιαία το μυαλό σας έξω από το παρελθόν ή το μέλλον και επιστρέφετε στο εδώ και τώρα.

2. «Μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό τώρα;»

Όταν δείτε τα συναισθήματα να κλιμακώνονται, κοιτάξτε καθαρά τι λέτε στον εαυτό σας. Οι ανησυχίες και οι μηρυκαστικές σκέψεις είναι τόσο οικείες που παύουμε να τις προσέχουμε, αλλά συνεχίζουν να μας επηρεάζουν.

Ρωτήστε τον εαυτό σας αν πραγματικά μπορείτε να κάνετε κάτι γι’ αυτό που σας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αν η απάντηση είναι «όχι», αυτό είναι το σήμα να στρέψετε την προσοχή σας σε ό,τι συμβαίνει γύρω σας.

3. Απολαύστε τη στιγμή

Ένας εξαιρετικός τρόπος να βγείτε από το μυαλό σας και να μπείτε στο κλίμα των γιορτών είναι οι πέντε αισθήσεις σας. Τι βλέπετε; Τι ακούτε; Τι μυρίζετε; Τι αγγίζετε; Τι γεύεστε; Κατευθύνετε την προσοχή σας στα εποχιακά μικροπράγματα!

Στα παιδιά που παίζουν όμορφα, στη μυρωδιά από γλυκά που ψήνονται στον φούρνο, στη γεύση τους καθώς τα τρώτε.

4. Επιλέξτε μία «πλήρως παρούσα» στιγμή την ημέρα

Διαλέξτε μια συνηθισμένη στιγμή, όπως για παράδειγμα τον πρωινό καφέ ή το στόλισμα του δέντρου, και εξασκηθείτε να είστε πλήρως παρόντες σε αυτή για μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Χωρίς multitasking, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς αξιολόγηση. Αυτό το μικρό τελετουργικό χτίζει τον «μυ της ενσυνειδητότητας».

Ενσυνειδητότητα και γιορτές

Η ενσυνειδητότητα δεν έχει στόχο να εξαφανίσει το στρες ή να σας μετατρέψει σε μια τέλεια «ζεν» εκδοχή του εαυτού σας. Στόχος είναι να δώσει στο μυαλό σας γειωμένες στιγμές που σας επιτρέπουν να βιώσετε πραγματικά αυτή την όμορφη περίοδο του χρόνου, τις γιορτές. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε αργότερα για όλο τον χρόνο.

* Πηγή: Vita