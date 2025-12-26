Μαλαισία: Δεκαπέντε χρόνια κάθειρξης για τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ

Δικαστήριο στην Μαλαισία καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό, Νατζίμπ Ραζάκ, σε κάθειρξη δεκαπέντε ετών για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος, στο σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού επενδυτικού ταμείου 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Γιος ενός από τους ιδρυτές της Μαλαισίας, ο 72χρονος πρώην πρωθυπουργός δικάσθηκε για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας, που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB, καθώς και για 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Η Μαλαισία και Αμερικανοί ερευνητές λένε ότι τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από το 1MDB, ένα κρατικό ταμείο που ίδρυσε ο Νατζίμπ το 2009 ενώ ήταν στην εξουσία. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια φέρεται να πιστώθηκαν σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αρνείται επανειλημμένα την κατηγορία.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες αλλά δεν έπεισε

Στον Νατζίμπ Ραζάκ έχουν ασκηθούν διώξεις για τέσσερις κατηγορίες διαφθοράς και 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος για τη λήψη παράνομων μεταφορών άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων ringgit (569,45 εκατομμύρια δολάρια) από το 1MDB. Είχε σταθερά αρνηθεί ότι διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα.

«Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν κυνήγι μαγισσών και είχαν πολιτικά κίνητρα καταρρίφθηκαν από τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία εναντίον του, που έδειχναν ότι ο κατηγορούμενος έκανε κατάχρηση της ισχυρής του θέσης στο 1MDB, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες εξουσίες που του ανατέθηκαν», είπε ο δικαστής.