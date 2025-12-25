Παπανικολάου για Μόρις: «Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά»
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για τα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια, αλλά και για τον Μόντε Μόρις.
Ο Κώστας Παπανικολάου παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (26/12, 21:30) και αναφέρθηκε στο τι θα πρέπει να προσέξουν οι Ερυθρόλευκοι.
Παράλληλα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε το δικό του σχόλιο και για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Μόντε Μόρις.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:
Για την περσινή νίκη στο Μιλάνο και τη σημαντική νίκη που είχε πάρει τότε ο Ολυμπιακός:
«Το συζητούσαμε με τον Σάσα αυτό στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν. Ευελπιστούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να βοηθήσει και φέτος και να κάνουμε ένα αντίστοιχο του περσινού. Ξεχάστηκα κιόλας, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία πάνω από όλα σε όλο τον κόσμο, να χαρούν όλοι αυτές τις μέρες με τις οικογένειές τους, με χαμόγελα, με όμορφα συναισθήματα και ομορφες σκέψεις».
Για τη Βίρτους και το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια:
«Είναι μια ομάδα που της αρέσει πάρα πολύ να παίζει έναν physical τύπο παιχνιδιού, να χαλάει το σύστημα της αντίπαλης ομάδας, να κόβει τις εύκολες πάσες, να κάνει deny. Κύριο μέλημα είναι να ματσάρεις αυτή την ενέργεια και να παίζεις στο ίδιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω, αλλά όλα πρέπει να ξεκινήσουν από αυτό το κομμάτι».
Για τον Μόρις:
«Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά σαφέσταταα χρειάζεται λίγο παραπ΄νω χρόνο για να ενταχθεί, να μάθει το σύστημα της ομάδας, να ρολάρει και να τον μάθουμε και εμείς καλύτερα. Πιστεύω ότι θα είναι σε θέση να βοηθήσει, αλλά για να δούμε όλο το εύρος των ικανοτήτων του θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμα».
Για το ότι ταξίδεψε πολύς κόσμος με την αποστολή:
«Είναι πολύ όμορφο για εμάς να έχουμε τον κόσμο στο πλάι μας, είναι ιδανικό ταξίδι για να συνδυάσουν τις γιορτές βλέποντας την αγαπημένη τους ομάδα και ελπίζουμε η πτήση της επιστροφής να είναι με όμορφα συναισθήματα και με χαμόγελα».
