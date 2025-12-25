Το 2025, οι μισθοί στην Ευρώπη παρουσίασαν μεγάλες διαφορές ανά χώρα, με τις Σκανδιναβικές και Δυτικές χώρες να έχουν τους υψηλότερους, ενώ η Ελλάδα παρέμεινε χαμηλά.

Το 2026, η αύξηση των πραγματικών μισθών προβλέπεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι το 2025 στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες ενώ κάποιες άλλες θα μείνουν στάσιμες.

Η Ελλάδα πάντως, παρά το πρωθυπουργικό αφήγημα για αυξήσεις στους μισθούς οι οποίες λειτουργούν σαν ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, βρίσκεται στην προτελευταία θέση σε ότι αφορά στην προβλεπόμενη αύξηση των πραγματικών μισθών.

Οι πραγματικοί μισθοί στην ευρωζώνη έχουν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό από την απότομη μείωσή τους κατά την περίοδο υψηλού πληθωρισμού του 2022, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να επιμηκύνουν περαιτέρω τους μισθούς τους. Ως αποτέλεσμα, οι πραγματικοί μισθοί στην ευρωζώνη στις αρχές του 2025 είναι κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την απότομη αύξηση του πληθωρισμού στα τέλη του 2021.

Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τις εκθέσεις τους για τους μισθούς σε όλες τις χώρες για το 2025, οι οποίες αναμένονται στις αρχές του 2026. Ωστόσο, οι έρευνες προσφέρουν μια ένδειξη για τις τάσεις των μισθών.

Πραγματικοί μισθοί στην Ευρώπη: Προβλέψεις για το 2026

Σύμφωνα με την έκθεση «Τάσεις μισθών 2025–26» του οργανισμού «Employment Conditions Abroad» (ECA), οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν σε όλη την Ευρώπη το 2025 σε όλες σχεδόν τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα — μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.

Μέχρι το τέλος του 2025, σημειώνει η έκθεση, οι πραγματικοί μισθοί θα αυξηθούν σε 23 από τις 25 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ η Ρουμανία (–0,9%) και η Ουκρανία (–3,2%) θα δουν μειώσεις. Μεταξύ των υπολοίπων, η ανάπτυξη κυμαίνεται από 0,2% στην Αυστρία έως 5,1% στην Τουρκία.

Στην Τουρκία, μια ονομαστική αύξηση μισθών κατά 40% σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του ΔΝΤ για τον πληθωρισμό κατά 34,9% οδηγεί σε πραγματική αύξηση 5,1%. Αυτό καθιστά την Τουρκία τη χώρα με την ισχυρότερη πραγματική αύξηση μισθών, με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία να κατατάσσονται επόμενες.

Μεταξύ των «Μεγάλων Τεσσάρων» οικονομιών της Ευρώπης, η Γαλλία κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ιταλία και στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μέση ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί το 2026

Το ECA προβλέπει μέση αύξηση των πραγματικών μισθών κατά 1,4% σε 25 χώρες το 2025 και 1,7% το 2026. Η Ρουμανία (-0,7%) αναμένεται να σημειώσει νέα μείωση, ενώ όλες οι άλλες χώρες θα καταγράψουν θετική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα η προβλεπόμενη ανάπτυξη βρίσκεται κάτω από το 1%.

Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Βουλγαρία θα συγκαταλέγονται στις ομάδες με την υψηλότερη ανάπτυξη.

«Οι οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης προβλέπεται γενικά να ξεπεράσουν για άλλη μια φορά τις αντίστοιχες της Δυτικής Ευρώπης, επωφελούμενες από την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλότερη παραγωγικότητα», αναφέρει η έκθεση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει τη χαμηλότερη πραγματική αύξηση μισθών μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, με ρυθμό 1,1%, αλλά αυτό σηματοδοτεί σαφή βελτίωση σε σύγκριση με το 2025.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία όντως υστερούν ελαφρώς σε σχέση με τη Γαλλία και τη Γερμανία όσον αφορά τις προβλεπόμενες πραγματικές αυξήσεις μισθών για το 2026 — αλλά η βασική διαφορά έγκειται στον προβλεπόμενο πληθωρισμό.

«Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να δει τις μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών το επόμενο έτος, με προβλεπόμενες αυξήσεις 3,6%, τα κέρδη θα επηρεαστούν κάπως από τον υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τις αντίστοιχες χώρες», δήλωσε ο Steven Kilfedder.

Γιατί οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο;

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Ισπανία και η Ολλανδία, θα συνεχίσουν να υστερούν σε σχέση με τον περιφερειακό μέσο όρο.

Η έκθεση σημείωσε ότι παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού, οι χώρες αυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας, οι αυστηρές δημοσιονομικές συνθήκες και η επιφυλακτικότητα των εργοδοτών σχετικά με τις μακροπρόθεσμες μισθολογικές δεσμεύσεις.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε έρευνα 200 πολυεθνικών εταιρειών που διεξήχθη μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2025. Στην έρευνα, οι οργανισμοί ρωτήθηκαν ποιες αυξήσεις μισθών είχαν θεσπίσει για το 2025 και ποιες προέβλεπαν για το 2026.

Χρησιμοποιώντας τα ποσοστά πληθωρισμού από τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, το ECA υπολόγισε την πραγματική αύξηση των μισθών.