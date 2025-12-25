newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ευρώπη: Δεύτερη από το τέλος η Ελλάδα στους πραγματικούς μισθούς – Οι προβλέψεις για το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Δεκεμβρίου 2025 | 12:05

Ευρώπη: Δεύτερη από το τέλος η Ελλάδα στους πραγματικούς μισθούς – Οι προβλέψεις για το 2026

Οι πραγματικοί μισθοί στην Ευρώπη - Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το νέο χρόνο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Το 2025, οι μισθοί στην Ευρώπη παρουσίασαν μεγάλες διαφορές ανά χώρα, με τις Σκανδιναβικές και Δυτικές χώρες να έχουν τους υψηλότερους, ενώ η Ελλάδα παρέμεινε χαμηλά.

Το 2026, η αύξηση των πραγματικών μισθών προβλέπεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι το 2025 στην Ευρώπη. Κάποιες χώρες θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες ενώ κάποιες άλλες θα μείνουν στάσιμες.

Η Ελλάδα πάντως, παρά το πρωθυπουργικό αφήγημα για αυξήσεις στους μισθούς οι οποίες λειτουργούν σαν ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, βρίσκεται στην προτελευταία θέση σε ότι αφορά στην προβλεπόμενη αύξηση των πραγματικών μισθών.

Οι πραγματικοί μισθοί στην ευρωζώνη έχουν ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό από την απότομη μείωσή τους κατά την περίοδο υψηλού πληθωρισμού του 2022, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να επιμηκύνουν περαιτέρω τους μισθούς τους. Ως αποτέλεσμα, οι πραγματικοί μισθοί στην ευρωζώνη στις αρχές του 2025 είναι κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την απότομη αύξηση του πληθωρισμού στα τέλη του 2021.

Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τις εκθέσεις τους για τους μισθούς σε όλες τις χώρες για το 2025, οι οποίες αναμένονται στις αρχές του 2026. Ωστόσο, οι έρευνες προσφέρουν μια ένδειξη για τις τάσεις των μισθών.

Πραγματικοί μισθοί στην Ευρώπη: Προβλέψεις για το 2026

Σύμφωνα με την έκθεση «Τάσεις μισθών 2025–26» του οργανισμού «Employment Conditions Abroad» (ECA), οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν σε όλη την Ευρώπη το 2025 σε όλες σχεδόν τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα — μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.

Μέχρι το τέλος του 2025, σημειώνει η έκθεση, οι πραγματικοί μισθοί θα αυξηθούν σε 23 από τις 25 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ η Ρουμανία (–0,9%) και η Ουκρανία (–3,2%) θα δουν μειώσεις. Μεταξύ των υπολοίπων, η ανάπτυξη κυμαίνεται από 0,2% στην Αυστρία έως 5,1% στην Τουρκία.

Στην Τουρκία, μια ονομαστική αύξηση μισθών κατά 40% σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του ΔΝΤ για τον πληθωρισμό κατά 34,9% οδηγεί σε πραγματική αύξηση 5,1%. Αυτό καθιστά την Τουρκία τη χώρα με την ισχυρότερη πραγματική αύξηση μισθών, με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία να κατατάσσονται επόμενες.

Μεταξύ των «Μεγάλων Τεσσάρων» οικονομιών της Ευρώπης, η Γαλλία κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ιταλία και στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στη λίστα με την ισχυρότερη πραγματική αύξηση μισθών

Η μέση ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί το 2026

Το ECA προβλέπει μέση αύξηση των πραγματικών μισθών κατά 1,4% σε 25 χώρες το 2025 και 1,7% το 2026. Η Ρουμανία (-0,7%) αναμένεται να σημειώσει νέα μείωση, ενώ όλες οι άλλες χώρες θα καταγράψουν θετική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα η προβλεπόμενη ανάπτυξη βρίσκεται κάτω από το 1%.

Εκτός από την Ελλάδα (0,9%), η προβλεπόμενη ανάπτυξη υπερβαίνει το 1% σε όλες τις χώρες

Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Βουλγαρία θα συγκαταλέγονται στις ομάδες με την υψηλότερη ανάπτυξη.

«Οι οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης προβλέπεται γενικά να ξεπεράσουν για άλλη μια φορά τις αντίστοιχες της Δυτικής Ευρώπης, επωφελούμενες από την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και την υψηλότερη παραγωγικότητα», αναφέρει η έκθεση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει τη χαμηλότερη πραγματική αύξηση μισθών μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, με ρυθμό 1,1%, αλλά αυτό σηματοδοτεί σαφή βελτίωση σε σύγκριση με το 2025.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία όντως υστερούν ελαφρώς σε σχέση με τη Γαλλία και τη Γερμανία όσον αφορά τις προβλεπόμενες πραγματικές αυξήσεις μισθών για το 2026 — αλλά η βασική διαφορά έγκειται στον προβλεπόμενο πληθωρισμό.

«Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να δει τις μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών το επόμενο έτος, με προβλεπόμενες αυξήσεις 3,6%, τα κέρδη θα επηρεαστούν κάπως από τον υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τις αντίστοιχες χώρες», δήλωσε ο Steven Kilfedder.

Γιατί οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο;

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Ισπανία και η Ολλανδία, θα συνεχίσουν να υστερούν σε σχέση με τον περιφερειακό μέσο όρο.

Η έκθεση σημείωσε ότι παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού, οι χώρες αυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας, οι αυστηρές δημοσιονομικές συνθήκες και η επιφυλακτικότητα των εργοδοτών σχετικά με τις μακροπρόθεσμες μισθολογικές δεσμεύσεις.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε έρευνα 200 πολυεθνικών εταιρειών που διεξήχθη μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2025. Στην έρευνα, οι οργανισμοί ρωτήθηκαν ποιες αυξήσεις μισθών είχαν θεσπίσει για το 2025 και ποιες προέβλεπαν για το 2026.

Χρησιμοποιώντας τα ποσοστά πληθωρισμού από τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, το ECA υπολόγισε την πραγματική αύξηση των μισθών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

Τράπεζες: Πώς πέρασαν τον κάβο της μείωσης των επιτοκίων και αύξησαν τα έσοδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χριστουγεννιάτικες αγορές στο έλεος της παγκοσμιοποίησης: Το έθιμο που έγινε βιομηχανία
Christmas Market 24.12.25

Χριστουγεννιάτικες αγορές στο έλεος της παγκοσμιοποίησης: Το έθιμο που έγινε βιομηχανία

Οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, ξεκίνησαν ως έθιμο της κεντρικής Ευρώπης και πλέον βρίσκονται παντού. Πώς προστατεύεται όμως ο τοπικός τους χαρακτήρας από την επελαύνουσα «κινεζοποίηση»;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
Ποιοι είναι οι «άτακτοι»; 25.12.25

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έφτασε την εορταστική του καμπάνια για μαζικές απελάσεις σε νέο επίπεδο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με AI και μετατρέπει τον Άγιο Βασίλη σε πράκτορα της ICE

Σύνταξη
Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
Βατικανό 25.12.25

Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα

Ο Λέων, που γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα μετά την εκλογή του, έχει ένα πιο ήσυχο, διπλωματικό στυλ από τον προκάτοχό του και συνήθως αποφεύγει να κάνει πολιτικές αναφορές στα κηρύγματά του

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών
Ελλάδα 25.12.25

Ο Μητροπολίτης Κοζάνης «ξαναχτυπά»: Στο στόχαστρο όσοι υιοθετούν ζώα και τα ρούχα των κοριτσιών

Οργισμένο ήταν το χριστουγεννιάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης για την «κατάντια» όπως είπε της Ελλάδας - Στοχοποίησε ξανά τις γυναίκες και κατέκρινε όσους υιοθετούν ζώα

Σύνταξη
Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών
Στη γενέτειρα του Χριστιανισμού 25.12.25

Χριστούγεννα υπό κατοχή: Οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων χριστιανών

Λιγότεροι από 50.000 χριστιανοί ζουν σήμερα στην Παλαιστίνη, υπό την απειλή της παράνομης κατοχής και των επιθέσεων του Ισραήλ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του
Ελλάδα 25.12.25

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ
Αστυνομία μετανάστευσης 25.12.25

ΗΠΑ: Μέλη της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 25.12.25

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Σύνταξη
Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 25.12.25

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για Τετέ και Γκρέμιο – «Η πρόταση στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων, στο εξωτερικό κάνουν λόγο για συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με την Γκρέμιο που συζήτησαν για την πρόταση που θα γίνει στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία για 30 δευτερόλεπτα
Κόσμος 25.12.25

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Hurriyet

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο