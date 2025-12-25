newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Εξοικονομώ 2025»: Παρατείνεται η προθεσμία για αιτήσεις
Οικονομία 25 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

«Εξοικονομώ 2025»: Παρατείνεται η προθεσμία για αιτήσεις

Επιδοτούνται δάνεια για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, όπως αλλαγή κουφωμάτων και τοποθέτηση ΑΠΕ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Δήμητρα Σκούφου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Εως τις 9 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υπογραφής δανειακών συμβάσεων των αιτήσεων της πρώτης υπαγωγής του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», όπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την απόφαση που είχε εκδώσει στις αρχές του μήνα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), φορέας υλοποίησης του Προγράμματος, στην 1η απόφαση Υπαγωγής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» έχουν υπαχθεί 20.840 ωφελούμενοι, οι αιτήσεις των οποίων έχουν συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 586.767.055,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» είναι το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους». Εχει συνολικό προϋπολογισμό 924.269.064,54 ευρώ και εντάσσεται στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) μέσω του κεφαλαίου REPowerEU, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών και αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Πάντως, το υπουργείο σύμφωνα με πληροφορίες είναι στην τελική ευθεία και για την παρουσίαση του νέου «Εξοικονομώ 2026» που θα αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του νέου έτους. Θα έχει αλλαγές σε σχέση με το «Εξοικονομώ 2025», θα στοχεύουν σε λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες για ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών και θα εστιάζει περισσότερο στη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μάλιστα ο προϋπολογισμός του υπουργείου Περιβάλλοντος για το 2026, που είναι αυξημένος κατά 792 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτεί και τη δέσμευση για συνέχιση προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ».

10 ερωτήσεις – απαντήσεις

1                    Ποιους αφορά το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025»;

Το Πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

2                    Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται;

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται περίπου σε 396,1 εκατ. ευρώ. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 27.380.184,33 ευρώ διατίθεται για οικογένειες με μέλος/μέλη ΑμεΑ, ποσό 91.267.281,11 ευρώ διατίθεται για τους πληγέντες της Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανόμενων και των σεισμόπληκτων της δημοτικής κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου) και τους σεισμόπληκτους Αρκαλοχωρίου και Σάμου (εκ των οποίων τα 54.760.368,66 ευρώ διατίθενται για τα ευάλωτα νοικοκυριά), ποσό 18.253.456,22 ευρώ διατίθεται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

3                    Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία ή μισθωτές που μισθώνουν επιλέξιμη κατοικία και αποδεικνύεται με την ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου, με διάρκεια υπολειπόμενης ισχύος μίσθωσης τουλάχιστον επτά ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας αφορά έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Ως προς την ανωτέρω κατηγορία για την περίπτωση ενοικίασης δεν υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

4                    Ποια ήταν η προθεσμία υποβολής αιτήσεων;

Αιτήσεις υποβάλλονταν από την 8η Ιανουαρίου 2025 έως και την 20ή Μαρτίου 2025.

5                    Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που αποκλείουν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα;

Οχι, δεν υπάρχουν απαγορευτικά εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών: δηλαδή με ατομικό εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, τα οποία λαμβάνουν αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης.

6                    Ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται από το Πρόγραμμα;

Βάσει των απαιτήσεων του Προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες: αντικατάστασης κουφωμάτων, τοποθέτησης/αναβάθμισης θερμομόνωσης, αναβάθμισης συστήματος θέρμανσης/ψύξης, τοποθέτησης συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (Smart home) και η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

7                    Ποιος είναι ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, είναι υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

8                    Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ 24% ανά αίτηση ωφελούμενου (για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) το γινόμενο του 1,20 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και β) τις 35.000 ευρώ για μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα. Δηλαδή ο επιλέξιμος προϋπολογισμός σε μία αίτηση θα είναι το κατώτερο από τα άνω δύο όρια.

9                    Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες και τα μεμονωμένα διαμερίσματα. Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

10                    Πώς νοείται η χρήση κύριας κατοικίας;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του έτους αναφοράς του Προγράμματος (εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας 2023). Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν παραχώρηση η χρήση του ως κύριας κατοικίας προκύπτει από το έντυπο Ε1 του χρήστη της κατοικίας. Η ενοικίαση ή παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 του αιτούντος. Η κύρια χρήση θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2023). Σε περίπτωση που το ακίνητο το 2023 δεν ήταν σε χρήση (κενή κατοικία), τότε χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος, ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών (2022 ή 2021). Για κατοικία που αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2023 ο αιτών δεσμεύεται για τη χρήση της ως κύριας κατοικίας με σχετική υπεύθυνη δήλωση, δηλώνοντας και τον χρήστη αυτής.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

Κάθετος Διάδρομος: Μακρύς ο δρόμος… για αέριο από το Νότο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Economy
Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

Ακρίβεια: Η ημέρα της Μαρμότας για τους Έλληνες καταναλωτές

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χριστουγεννιάτικες αγορές στο έλεος της παγκοσμιοποίησης: Το έθιμο που έγινε βιομηχανία
Christmas Market 24.12.25

Χριστουγεννιάτικες αγορές στο έλεος της παγκοσμιοποίησης: Το έθιμο που έγινε βιομηχανία

Οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, ξεκίνησαν ως έθιμο της κεντρικής Ευρώπης και πλέον βρίσκονται παντού. Πώς προστατεύεται όμως ο τοπικός τους χαρακτήρας από την επελαύνουσα «κινεζοποίηση»;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε
Θέλει προσοχή 24.12.25

Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Οι εποχές που δίνονταν παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής στα τέλη κυκλοφορίας φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, την ώρα που υπάρχει πλέον –μέσω τραπεζών- της πληρωμής τους σε δόσεις

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις
Διασταυρώσεις 24.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις

Οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Αυτοφροντίδα 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Με μετρητά ή κάρτα – Πώς πληρώνουν οι πολίτες στη γηραιά ήπειρο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 24.12.25

Με μετρητά ή κάρτα; Πώς πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σε πολλές χώρες της ευρωζώνης, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν την πιο κοινή μέθοδο πληρωμής, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την αξία των συναλλαγών

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη
Κόσμος 25.12.25

Τουρκία: Στα χέρια της αστυνομίας 115 μέλη του ISIS – Σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι τουρκικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εορτών, προχωρώντας στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων για συμμετοχή στο ISIS και σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Σύνταξη
Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη
Μεταβαλλόμενος κόσμος 25.12.25

Ένας… πολύ Ψυχρός Πόλεμος – Η Αρκτική ως το επόμενο πιο «θερμό» μέτωπο του πλανήτη

Εν μέσω κλιμακούμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού (και) στην Αρκτική, η Μόσχα αυξάνει το αποτύπωμά της στην στρατηγικής σημασίας περιοχή, όπου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις σφαίρες ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του
Euroleague 25.12.25

Οι δηλώσεις με… νόημα του Χίφι και τα σενάρια που «φουντώνουν» για το μέλλον του

Ο Ναντίρ Χίφι αποτελεί έναν από τους πιο «καυτούς» γκαρντ της Euroleague και φαίνεται πως μετράει αντίστροφα για να φύγει από τη γαλλική ομάδα, καθώς συνεχώς σε δηλώσεις του αναφέρει είτε τη δυσαρέσκεια του, είτε ότι θα αγωνιζόταν εύκολα σε άλλη ομάδα.

Σύνταξη
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Σύνταξη
Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση
Σούπερ Εργολάβος 25.12.25

Όταν ιδιωτικοποιείται η πρόνοια – Ο Σουηδός τηλεαστέρας βουλευτής που θησαύρισε από την προσφυγική κρίση

Μπορεί δέκα χρόνια μετά η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 να ανήκει στην ιστορία, αλλά κάποιοι αναπολούν εκείνες τις εποχές, καθώς έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στη συνεργασία του κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν
Fizz 25.12.25

Χριστούγεννα με τους Μπέκαμ: Πεντικιούρ, Spice Girls και η αλήθεια για την κόντρα με τον Μπρούκλιν

Ενώ οι φήμες για ρήξη με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, συνεχίζουν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επιλέγουν να απαντήσουν με μουσική, χιούμορ και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο αναμμένο τζάκι.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Λευκός Οίκος εστιάζει στον αποκλεισμό της παρότι υπάρχουν ακόμη «στρατιωτικές επιλογές»
Οικονομική πίεση 25.12.25

«Καραντίνα» επιβάλλει στη Βενεζουέλα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος εστιάζει αρχικά «στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις», στη Βενεζουέλα, δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος, παρότι «οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν».

Σύνταξη
Σενεγάλη: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους με μετανάστες
Μετανάστες 25.12.25

Τουλάχιστον 12 νεκροί σε ανατροπή σκάφους

Σκάφος στο οποίο επέβαιναν παράτυποι μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Σενεγάλης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δώδεκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones που κατεθύνονταν στη Μόσχα
Ρωσικές πηγές 25.12.25

Καταρρίψεις δεκάδων ουκρανικών drones καθ' οδόν προς τη Μόσχα

Δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, ενώ περιορίστηκαν οι δραστηριότητες σε δύο αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Υεμένη: Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές
Χούθι - κυβερνητικοί 25.12.25

Συμφωνία ανταλλαγής πτωμάτων και αιχμαλώτων στην Υεμένη

«Συμφωνία για την ανάκτηση και την παράδοση πτωμάτων σε όλα τα μέτωπα» καθώς και αιχμαλώτων πολέμου στην Υεμένη, ανακοίνωσαν οι Χούθι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα ορυχεία εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα
Κατάργηση επιδοτήσεων 25.12.25

Κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων στα ορυχεία της Βολιβίας

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία της Βολιβίας συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο