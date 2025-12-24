Εορταστικό «Γκολ με τον Παντελή» με Ιορδανίδη, Πετρόπουλο, Γεροντιδάκη και Παρασκευόπουλο για καλό σκοπό
Ένα επεισόδιο που απέδειξε πως το παιχνίδι μπορεί να ξεπεράσει τη διασκέδαση και να αποκτήσει πραγματικό νόημα
- Το Ισραήλ κατεδάφισε στη Δυτική Όχθη το σπίτι Παλαιστίνιου που κατηγορείται για επίθεση
- Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
- Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείς να καταλάβεις πότε κάτι γράφτηκε από ΑΙ;
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
Το εορταστικό επεισόδιο του «Γκολ με τον Παντελή» είχε ξεχωριστό χαρακτήρα και ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδύασε το παιχνίδι με έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό.
Στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού, με παρουσιαστή τον Παντελή Διαμαντόπουλο, βρέθηκαν δύο ομάδες γνωστών προσώπων που έπαιξαν όχι μόνο για τη νίκη, αλλά και για να προσφέρουν.
Στην μπλε ομάδα, ο Τάσος Ιορδανίδης με συμπαίκτη τον Αντώνη Πετρόπουλο.
Στην πορτοκαλί ομάδα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης μαζί με τον Τάκη Παρασκευόπουλο.
Οι ομάδες αγωνίστηκαν στο διαγωνιστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων με στόχο το χρηματικό έπαθλο, το οποίο προσφέρθηκε στο Global Research Institute for Innovation, Inclusion & Sport (GRiiiS – ΙΠΕΣΚΑ). Πρόκειται για έναν ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην έρευνα, την καινοτομία, τη συμπερίληψη και τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία.
Το επεισόδιο διατήρησε τον γνώριμο χαρακτήρα του παιχνιδιού, με ανταγωνισμό, χιούμορ και αυθεντικές στιγμές, αποκτώντας παράλληλα έναν πιο ανθρώπινο και ουσιαστικό τόνο. Ένα επεισόδιο που απέδειξε πως το παιχνίδι μπορεί να ξεπεράσει τη διασκέδαση και να αποκτήσει πραγματικό νόημα.
Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Betsson στο YouTube και μπορείτε να το παρακολουθήσετε παρακάτω.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
- Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
- Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
- Urban Storm Chasers: Το UA Phantom 4 Storm τρέχει μαζί σου σε κάθε στιγμή της πόλης
- Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
- Ζήστε τις πιο λαμπερές και «viral» γιορτές στην Πάρνηθα Season XMAS στο Regency Casino Mont Parnes
- Το μέλλον της Ατλέτικο Μαδρίτης περνάει από τις Βρυξέλλες
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
- Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις