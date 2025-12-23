Ολυμπιακός – Πανιώνιος για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται το βράδυ της Τρίτης στο βόλεϊ γυναικών, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (23/12) το βράδυ, στις 21:30 (ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Πανιώνιο στο Ζηρίνειο κλειστό γυμναστήριο, στον τελικό του Super Cup, με στόχο τη νίκη και την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

«Στόχος του Ολυμπιακού να κατακτά κάθε τρόπαιο»

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Είμαι σίγουρος, ότι η κατάσταση θα είναι τέλεια. Για το ματς, θα έλεγα, ότι συναντιούνται δύο σύλλογοι με μεγάλη ιστορία στον τελικό. Είμαι σίγουρος, ότι θα υπάρχει μεγάλη ποιότητα και θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.

Φυσικά και οι δύο ομάδες έρχονται, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Όσον αναφορά στην ομάδα μου, προετοιμαζόμαστε πολύ καιρό για αυτή τη στιγμή και πιστεύω, ότι είμαστε έτοιμοι για αύριο. Είναι ένας αγώνας, οπότε μάλλον το κίνητρο και το ποιος θα αγωνιστεί με μικρότερη πίεση, θα είναι σημαντικοί παράγοντες. Επίσης, το σερβίς και το μπλοκ-άμυνα μας φαίνεται να δουλεύει καλά αυτό το διάστημα και αυτό θεωρώ, ότι θα κρίνει πράγματα».

Μελίνα Εμμανουηλίδου: «Είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς (σ.σ. χρονικά). Ο Ολυμπιακός έχει ξαναβρεθεί σε αυτή την θέση. Σίγουρα, έχουμε απέναντί μας έναν αρκετά δυνατό αντίπαλο. Αυτό που θέλουμε είναι, να δούμε ένα ωραίο θέαμα, ένα ωραίο βόλεϊ για αυτούς που θα μας παρακολουθήσουν και μέσω της τηλεόρασης, αλλά και από τον κόσμο που θα έρθει κοντά.

Είναι ένα παιχνίδι, το οποίο είναι… ένα παιχνίδι. Πιστεύω, ότι όποια ομάδα θα είναι πιο συγκεντρωμένη και πιο ψύχραιμη, θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός νομίζω, ότι έχει καθορίσει τη σημασία του στον χώρο του βόλεϊ. Σε κάθε διοργάνωση που παίζει, ο στόχος του είναι να διεκδικεί και να παίρνει τα τρόπαια.

Δεν είναι θέμα, λοιπόν, ότι θα μας ρίξει ψυχολογικά για το μετέπειτα ή θα μας φέρει πίεση. Είναι επίτευξη των στόχων που θέτουμε κάθε χρονιά. Νομίζω, ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα και αυτό που ζητάμε, είναι η προβολή του αθλήματος και για τον δικό μας ρόλο, αλλά και αντίστοιχα, για να μπορέσουν τα παιδιά που δεν μπορούν να έρθουν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν το άθλημα και να τα παρακινήσουμε στο να ξεκινήσουν ή να προχωρήσουν περισσότερο στο βόλεϊ».