23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
Δώρα τεχνολογίας: Οι πιο hot επιλογές για τους αγαπημένους σου
Τα Νέα της Αγοράς 23 Δεκεμβρίου 2025 | 10:24

Δώρα τεχνολογίας: Οι πιο hot επιλογές για τους αγαπημένους σου

Οι καλύτερες προτάσεις σε δώρα τεχνολογίας για κάθε budget και κάθε τύπο tech lover.

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Οι γιορτές είναι η ιδανική περίοδος για να δείξεις την αγάπη σου με έναν τρόπο που πραγματικά έχει αξία: ένα δώρο που θα χρησιμοποιείται καθημερινά. Η τεχνολογία έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας — από το κινητό που δεν αποχωριζόμαστε ποτέ, μέχρι τα wearables που μας βοηθούν να φροντίζουμε την υγεία μας και τα gadgets που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική. Εύλογα λοιπόν, τα δώρα τεχνολογίας έρχονται στη κορυφή της… Santa list.

Για να σε βοηθήσουμε να κάνεις την καλύτερη επιλογή, συγκεντρώσαμε τις πιο hot προτάσεις ώστε να βρεις εύκολα το τέλειο δώρο για κάθε tech lover, από τον gamer ή τον fitness entousiast, μέχρι τον multitasker και τον χομπίστα ή αυτόν που απλώς εκτιμά ένα πρακτικό και καλαίσθητο δώρο.

Τα πιο hot δώρα τεχνολογίας

Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή,  μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε είδη τεχνολογίας ενώ θα τα παραλάβεις όλα εύκολα και γρήγορα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Smart devices και wearables για να είναι πάντα σε σύνδεση

Ποιος δεν ενθουσιάζεται με ένα ολοκαίνουργιο smartphone; Και ειδικά αν πρόκειται για το Galaxy A56 που συνδυάζει επιδόσεις, ποιότητα και μοντέρνο design, τότε μιλάμε για ένα δώρο που πραγματικά ξεχωρίζει. Πρόκειται για την ιδανική επιλογή, καθώς ταιριάζει σε κάθε τύπο χρήστη. Από εκείνον που θέλει ένα αξιόπιστο κινητό για την καθημερινότητά του, μέχρι εκείνον που αγαπά τη φωτογραφία, το multitasking και τις υψηλές ταχύτητες ή το gaming, οι δυνατότητες είναι αμέτρητες και σίγουρα θα τον εντυπωσιάσουν.

Από την άλλη, ένα tablet είναι ιδανικό για όσους αποζητούν την φορητότητα χωρίς συμβιβασμούς. Το Samsung Galaxy Tab A9 είναι η κατάλληλη επιλογή για διάβασμα, Netflix, YouTube ή casual gaming, ενώ το λεπτό και ελαφρύ σώμα το κάνει τέλειο για ταξίδια ή για χρήση από παιδιά.

Για εκείνους που λατρεύουν τα wearables, το Xiaomi Redmi Watch 3 Active από τα δώρα που κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται για ένα smartwatch που συνδυάζει πρακτικότητα, κομψότητα και εξαιρετική σχέση ποιότητας‑τιμής — ιδανικό για όσους θέλουν να οργανώνουν καλύτερα την ημέρα τους, να παρακολουθούν την υγεία τους ή απλώς να έχουν ένα stylish gadget στον καρπό τους.

Για τον fitness lover, που του αρέσει να γυμνάζεται, να τρέχει ή να απολαμβάνει μεγάλους περιπάτους, το Samsung Galaxy Fit3 είναι ένα δώρο που πραγματικά θα αξιοποιήσει στο έπακρο. Πρόκειται για ένα activity tracker σχεδιασμένο για ανθρώπους που θέλουν να έχουν τον έλεγχο της φυσικής τους κατάστασης, χωρίς να κουβαλούν κάτι βαρύ ή περίπλοκο στον καρπό τους.

Για τους λάτρεις της μουσικής και του καλού ήχου

Για εκείνους που δεν μπορούν να φανταστούν την καθημερινότητά τους χωρίς μουσική, ένα ποιοτικό ηχείο ή ένα άνετο headset είναι δώρα που πραγματικά κάνουν τη διαφορά.

Το Flip 6 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φορητά ηχεία — και όχι άδικα. Προσφέρει δυνατό, καθαρό ήχο με πλούσια μπάσα, ενώ η αδιάβροχη κατασκευή του το κάνει ιδανικό για κάθε περίσταση, εντός και εκτός σπιτιού.

Για τον gamer που θέλει το απόλυτο level‑up

Το Sony PlayStation 5 Slim (Digital Edition) είναι το απόλυτο δώρο για κάθε gamer. Η νέα Slim έκδοση είναι πιο λεπτή, πιο κομψή και εξίσου ισχυρή. Με γρήγορο SSD, εντυπωσιακά γραφικά και πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη παιχνιδιών, το PS5 είναι η κονσόλα που θα προσφέρει ατελείωτες ώρες διασκέδασης.

Συνδυάζεται άψογα με το Kaira X, ένα headset που προσφέρει καθαρό ήχο, άνετη εφαρμογή και άμεση απόκριση χάρη στην ενσύρματη σύνδεση. Ιδανικό για πολύωρα gaming sessions, με μικρόφωνο που απομονώνει τον θόρυβο και μεταφέρει καθαρά τη φωνή.

Για εκείνον που θέλει να αποτυπώνει κάθε στιγμή

Αν έχεις στη ζωή σου κάποιον που αγαπά τη φωτογραφία, το video content ή απλώς θέλει να εξερευνήσει τη δημιουργική του πλευρά, τότε μια mirrorless κάμερα που απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε δημιουργούς περιεχομένου, είναι η ιδανική επιλογή. Η Canon EOS R100 (Mirrorless Kit) προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, εύκολο χειρισμό και ελαφρύ σώμα που την κάνει ιδανική για ταξίδια. Το kit περιλαμβάνει φακό, ώστε ο χρήστης να ξεκινήσει αμέσως τη φωτογραφική του διαδρομή.

Για εκείνους που αγαπούν το home entertainment

Για όσους αγαπούν να χαλαρώνουν στο σπίτι με μια καλή ταινία ή μια σειρά, μια ποιοτική τηλεόραση είναι το Α και το Ω, καθώς μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς την εμπειρία. Η Tesla Smart TV 40” είναι μια δυνατή επιλογή καθώς προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Με καθαρή Full HD εικόνα, εύχρηστο μενού και πρόσβαση σε όλες τις δημοφιλείς streaming πλατφόρμες, είναι ιδανική για υπνοδωμάτιο, σαλόνι ή εξοχικό.

Must-have gadgets που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Υπάρχουν κάποια δώρα που δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακά σε μέγεθος για να είναι πραγματικά πολύτιμα. Είναι αυτά τα μικρά, καθημερινά gadgets που λύνουν προβλήματα, προσφέρουν άνεση και κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Το Power Bank Xiaomi 20.000mAh είναι ένα τέτοιο δώρο – διακριτικό, πρακτικό και απίστευτα χρήσιμο. Με τεράστια χωρητικότητα που μπορεί να φορτίσει ένα smartphone πολλές φορές, γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος για όσους έχουν απαιτητική καθημερινότητα, ταξιδεύουν συχνά ή απλώς δεν θέλουν να αγχώνονται για το αν θα τους “αφήσει” η μπαταρία.

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Mια μαγευτική βραδιά στον Ιανό με 12 καλλιτέχνες της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου – Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Plus 21.12.25

Mια μαγευτική βραδιά στον Ιανό με 12 καλλιτέχνες της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου – Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Τρεις παραστάσεις, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

