Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
Επίδομα θέρμανσης: Πόσα χρήματα θα πάρετε [παραδείγματα]
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Δεκεμβρίου 2025 | 11:32

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα χρήματα θα πάρετε [παραδείγματα]

Αναλυτικά τα ποσά για το επίδομα θέρμανσης - Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές και οι αιτήσεις

Μέχρι σήμερα Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί η προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Η προκαταβολή θα ισούται σε αξία με το 60% του επιδόματος που είχαν λάβει πέρυσι τα νοικοκυριά, ενώ η εξόφληση του ποσού θα γίνει τον Μάιο. Για τους νέους δικαιούχους το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο 50% και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ.

Μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το επίδομα θέρμανσης

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Έως 29 Μαΐου 2026 θα γίνει η πληρωμή για αγορές καυσίμων ή πέλετ και ξύλων έως 15 Απριλίου 2026

Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή επιδότησης, προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%. Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται τον χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25%.

Οι ημερομηνίες πληρωμής

Οι ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος είναι:

  • Σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2025 θα γίνει η πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.
  • Έως 29 Μαΐου 2026 θα γίνει η πληρωμή για αγορές καυσίμων ή πέλετ και ξύλων έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.
  • Έως 31 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Παραδείγματα

Το ύψος του επιδόματος που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης.

Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο.

Νέος δικαιούχος που διαμένει σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ ως επίδομα, θα λάβει ως προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού που του αναλογεί, δηλαδή 100 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.

Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Πηγή: ot

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
