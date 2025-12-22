Ποιοι θα λάβουν επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ – Οι ημερομηνίες

Πάνω από 1,23 εκατ. αιτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για το επίδομα θέρμανσης, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένονται από αύριο Τρίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 αιτήσεις υποβλήθηκαν για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα νοικοκυριά θα λαμβάνουν το 60% του επιδόματος που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ η εξόφληση του ποσού θα γίνει τον Μάιο. Για τους νέους δικαιούχους το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο 50% και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορήγησης και το ποσό υπολογίζεται ανάλογα το μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση του νοικοκυριού (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα -πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια).

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά μόνο στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Η προκαταβολή

Όπως προαναφέρθηκε, αύριο 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Οι ημερομηνίες καταβολή έχουν ως εξής:

-Έως τις 23 Δεκεμβρίου για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

-Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

Οι παγίδες

Οι δικαιούχοι χρειάζεται να βεβαιωθούν ότι τα παραστατικά των αγορών (τιμολόγια, αποδείξεις) έχουν εκδοθεί στο ΑΦΜ που έχει κάνει την αίτηση και αφορούν την κύρια κατοικία που δηλώθηκε.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί ότι οι πληρωμές των καυσίμων έχουν γίνει με τρόπο που αναγνωρίζεται (συνήθως μέσω τραπεζικού συστήματος) και ότι τα στοιχεία έχουν περαστεί σωστά στην πλατφόρμα, ώστε να «ξεκλειδώσει» η καταβολή του επιδόματος.

Αν διαπιστωθεί λάθος σε IBAN, διεύθυνση, τετραγωνικά ή στοιχεία καυσίμου, οι δικαιούχοι πρέπει να αξιοποιήσουν τα χρονικά περιθώρια που δίνονται για διορθώσεις ή επικαιροποίηση στοιχείων, όπου αυτό προβλέπεται.

Σε περιπτώσεις απόρριψης που θεωρούν ότι είναι εσφαλμένη, μπορούν να απευθυνθούν στον λογιστή τους ή στην αρμόδια υπηρεσία για να διασταυρώσουν τα δεδομένα και να δουν αν υπάρχει περιθώριο επανεξέτασης.

Πηγή: ΟΤ