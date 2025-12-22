newspaper
Ποιοι θα λάβουν επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ – Οι ημερομηνίες
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Δεκεμβρίου 2025 | 18:08

Ποιοι θα λάβουν επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ – Οι ημερομηνίες

Αύριο 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πάνω από 1,23 εκατ. αιτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για το επίδομα θέρμανσης, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένονται από αύριο Τρίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 αιτήσεις υποβλήθηκαν για ηλεκτρικό ρεύμα.

Το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα νοικοκυριά θα λαμβάνουν το 60% του επιδόματος που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ η εξόφληση του ποσού θα γίνει τον Μάιο. Για τους νέους δικαιούχους το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο 50% και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 80 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορήγησης και το ποσό υπολογίζεται ανάλογα το μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση του νοικοκυριού (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα -πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια).

Για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το επίδομα αφορά μόνο στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Η προκαταβολή

Όπως προαναφέρθηκε, αύριο 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Οι ημερομηνίες καταβολή έχουν ως εξής:

-Έως τις 23 Δεκεμβρίου για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

-Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30η Απριλίου 2026.

Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

Οι παγίδες

Οι δικαιούχοι χρειάζεται να βεβαιωθούν ότι τα παραστατικά των αγορών (τιμολόγια, αποδείξεις) έχουν εκδοθεί στο ΑΦΜ που έχει κάνει την αίτηση και αφορούν την κύρια κατοικία που δηλώθηκε.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί ότι οι πληρωμές των καυσίμων έχουν γίνει με τρόπο που αναγνωρίζεται (συνήθως μέσω τραπεζικού συστήματος) και ότι τα στοιχεία έχουν περαστεί σωστά στην πλατφόρμα, ώστε να «ξεκλειδώσει» η καταβολή του επιδόματος.

Αν διαπιστωθεί λάθος σε IBAN, διεύθυνση, τετραγωνικά ή στοιχεία καυσίμου, οι δικαιούχοι πρέπει να αξιοποιήσουν τα χρονικά περιθώρια που δίνονται για διορθώσεις ή επικαιροποίηση στοιχείων, όπου αυτό προβλέπεται.

Σε περιπτώσεις απόρριψης που θεωρούν ότι είναι εσφαλμένη, μπορούν να απευθυνθούν στον λογιστή τους ή στην αρμόδια υπηρεσία για να διασταυρώσουν τα δεδομένα και να δουν αν υπάρχει περιθώριο επανεξέτασης.

Πηγή: ΟΤ

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά – Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας
Φωτογραφίες και βίντεο 22.12.25 Upd: 14:13

Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά - Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό επιβάλλει ολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα
Ακίνητα 22.12.25

Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα

Η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα - Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για την εικόνα στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Κώστας Ντελέζος
Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου – Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες
Τι προτείνουν οι τράπεζες 22.12.25

Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου

Οι τράπεζες ετοιμάζονται να προτείνουν αποταμιευτικούς - συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς και επενδυτικά «καλάθια» το 2026 για να μην «κάθονται» τα χρήματα χωρίς να αβγατίζουν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό
Ελλάδα 22.12.25

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες - Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο;

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
Οι κοινές δηλώσεις 22.12.25

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»

«Αυτή είναι η 10η τριμερής συνάντηση των χωρών μας και αυτό δείχνει το βάθος της συνεργασίας μας που έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και έχει αποδειχθεί ανθεκτική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;
Ηθικολογίες της πεντάρας 22.12.25

Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;

Η σχέση μεταξύ αρωμάτων και σεξεργασίας μας μεταφέρει πολλούς αιώνες νωρίτερα: από την Αρχαία Ρώμη στην «πόρνη» του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ελλάδα 22.12.25

Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αγρότες μετέβησαν στο σημείο και ως ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον αγροτοσυνδικαλιστή, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης
Ελλάδα 22.12.25

Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον Κώστα Ανεστίδη, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης

Η σπουδή ενοχοποίησης του Κώστα Ανεστίδη για δύο κακουργήματα, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης μάλλον δικαιώνει όσους μιλούν για προφανή σκοπιμότητα ανάδειξης του θέματος, εις βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έστειλε αυστηρό μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ώστε να προσέχουν τη διατροφή τους τις ημέρες των εορτών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα συναντήθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης, προτού μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Τι δήλωσε στη συνάντηση.

Σύνταξη
Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ
Τι καταγγέλλει 22.12.25

Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Δήλωση της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών για την έφοδο του ΣΔΟΕ - «Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα», επισημαίνουν

Σύνταξη
Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»
Ελλάδα 22.12.25

Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»

Οι δύο 19χρονοι γονείς δηλώνουν συντετριμμένοι και όπως επαναλαμβάνουν περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το πώς «έφυγε» από τη ζωή το κοριτσάκι τους.

Σύνταξη
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Πολιτική 22.12.25

Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά από την ελληνική κυβέρνηση απαντήσεις -με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- για τους λόγους που η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία
Μέτρα και σταθμά 22.12.25

Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία

Η ρωσική εταιρεία θα παράσχει τα εξαρτήματα για τα πυρηνικά καύσιμα. Η Γερμανία θα αποφασίσει σύντομα για το σχέδιο, που στηρίζουν Παρίσι και Βερολίνο παρά τις ανησυχίες για κατασκοπεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν
«Αριστούργημα» 22.12.25

Ο Ματ Ντέιμον παλεύει με τα κύματα στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η «Οδύσσεια» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν ακολουθεί τον βασιλιάς της Ιθάκης, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, κατά τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
