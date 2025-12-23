Ο φραπές της οργής και τα μπλόκα της επιβίωσης

Για τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, τα φετινά Χριστούγεννα, θα είναι διαφορετικά. Τα τρακτέρ ξαναγεμίζουν δρόμους, λιμάνια, μεθοριακούς σταθμούς. Το κλίμα είναι βαρύ όμως η μάχη για επιβίωση τους ατσαλώνει και τους κρατά εκεί που άρχισαν όλα… στα μπλόκα.

Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα

Και πως αλλιώς, όταν το λίπασμα κοστίζει όσο το… παλαιωμένο ουίσκι και το αγροτικό πετρέλαιο σφίγγει τη θηλιά γύρω από το λαιμό τους.

Από την Ελλάδα μέχρι τις Βρυξέλλες

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού ξεσηκωμού που κορυφώθηκε το 2024 και συνεχίζεται δυναμικά και το 2025. Από τις πύλες του Βρανδεμβούργου μέχρι τις λεωφόρους του Παρισιού και την καρδιά των Βρυξελλών…

Και ενώ οι αγροκτηνοτρόφοι αγωνιούν για το μέλλον τους, στην Αθήνα, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκηνικό μοιάζει σουρεαλιστικό. Η σοβαρότητα της διαδικασίας πνίγεται μέσα σε έναν… φραπέ. Σε υπερπολυτελή αυτοκίνητα και κερδισμένα τζόκερ.

Δύο κόσμοι

Η Ελλάδα της παραγωγής, του μόχθου, βρίσκεται στο δρόμο, παλεύοντας για ένα καλύτερο αύριο. Και η Ελλάδα της «αρπαχτής» κάθεται σε αναπαυτικές καρέκλες ρουφώντας με το καλαμάκι τον… φραπέ της.

Τα αιτήματα παραμένουν σταθερά, αλλά με αυξημένη ένταση:

Το κόστος της ενέργειας: Το αγροτικό πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα που καθιστούν την καλλιέργεια απαγορευτική.

Οι ελληνοποιήσεις: Η εισαγωγή προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας που βαφτίζονται «ελληνικά» συμπιέζει τις τιμές για τον ντόπιο παραγωγό.

Η νέα ΚΑΠ: Οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο, αφαιρώντας πόρους από τους πραγματικούς παραγωγούς.

Η μάχη της επιβίωσης

Η μάχη που δίνουν τούτες τις μέρες δεν είναι μόνο δική τους. Αφορά την επιβίωση της υπαίθρου. Όταν το εισόδημα εκμηδενίζεται, πεθαίνει και το τοπικό εμπορικό κατάστημα, το σχολείο του χωριού, το καφενείο της πλατείας. Η ερημοποίηση είναι το «φάντασμα» που πλανάται πάνω από τη χώρα.

Η κυβέρνηση δείχνει να μην έχει προσανατολισμό: αρχικά υποτίμηση, μετά καταστολή, στη συνέχεια προσπάθεια διαλόγου (οι αγρότες των χαρακτηρίζουν προσχηματικό) και τελικά κάποιες παροχές-ψίχουλα. Όμως, τα δομικά προβλήματα παραμένουν. Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την αγροτική παραγωγή δεν οδηγεί σε λύσεις.

Τα μπλόκα της επιβίωσης

Ο φραπές της οργής θα συνεχίσει να σερβίρεται στις εθνικές οδούς όσο η αγροτική παραγωγή αντιμετωπίζεται ως «βάρος» και όχι ως ο πνεύμονας της εθνικής οικονομίας. Τα μπλόκα της επιβίωσης είναι μια κραυγή αγωνίας για μια Ελλάδα που αρνείται να εγκαταλείψει τη γη της.

Η λύση δεν βρίσκεται στις πρόσκαιρες υποσχέσεις, αλλά σε μια ριζική αναδιάρθρωση που θα δίνει αξιοπρέπεια στον παραγωγό. Μέχρι τότε, ο ήχος από τα τρακτέρ θα παραμένουν το soundtrack της ελληνικής υπαίθρου.